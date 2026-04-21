El Gran Telescopio de Canarias se actualiza para captar explosiones de estrellas cercanas al Big Bang

El Gran Telescopio de Canarias (también conocido como GTC o Grantecan) se convertirá, en el plazo de siete años, en un rastreador de explosiones estelares en los confines del universo y un cazador de asteroides peligrosos para la Tierra. A través de una inversión de casi 19 millones de euros, el Estado y el Gobierno de Canarias financiarán la instalación de un nuevo instrumento científico –diseñado especialmente para el telescopio canario– que le permitirá obtener observaciones en dos rangos a la vez: el visible y el infrarrojo cercano.

Esta capacidad técnica, al alcance de pocos telescopios en el mundo, le permitirá observar mejor los fenómenos transitorios –aquellos que ocurren muy rápido– a distancias cercanas al Big Bang y convertirse en defensor planetario, ya que podrá captar asteroides potencialmente peligrosos cuando aún estén muy lejos de la Tierra.

Así lo ha avanzado el Consejo de Ministros, que a propuesta del Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado este martes una inversión de 18,7 millones de euros para el desarrollo de este instrumento denominado Proyecto Optir. Esta contribución económica al gran telescopio partirá tanto del Gobierno autonómico como del Ministerio de Ciencia, que ya había pactado previamente la reserva de esta financiación para sufragar esta potente instrumentación.

"GTC tiene muchos instrumentos científicos, pero hay que dotarlo de nuevos instrumentos para que sea más competitivo", explica Romano Corradi, director del GTC e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). No en vano, un telescopio que cumplirá este verano 17 años en activo, corre el riesgo de quedarse atrás en un panorama científico cada vez más competitivo. "El telescopio de Chile, de 40 metros, empezará a operar en pocos años y ya tenemos el telescopio espacial James Webb captando imágenes, por lo que es importante que también nos actualicemos", sentencia el director del GTC.

En este caso, la nueva instrumentación logrará algo que hasta ahora ha estado fuera del alcance de estos científicos: contemplar los fenómenos cosmológicos en dos espectros distintos.

"Hasta ahora teníamos un instrumento para observar en el rango visible y otro para hacerlo en el rango infrarrojo cercano", revela Corradi. Con esta innovación, que aún tardará siete años en llegar, se podrán ver fenómenos en distintos rangos al mismo tiempo. "Lo más importante ahora mismo en la astronomía es poder recibir y analizar la luz en un amplio espectro", sentencia.

Una ventana en el tiempo

"Hasta ahora teníamos un instrumento para observar en el rango visible y otro para hacerlo en el rango infrarrojo cercano", revela Corradi. Con esta innovación, que aún tardará siete años en llegar, se podrán ver fenómenos en distintos rangos al mismo tiempo.

Por tanto, la instalación de este equipamiento permitirá al telescopio observar fenómenos violentos y muy breves, como son las explosiones estelares como supernovas, las fusiones de agujeros negro o las fusiones entre estrellas y agujeros negros. En otras palabras, todas aquellas explosiones cósmicas que son las que dan lugar a rayos gamma, rayos X o las ondas gravitacionales. "Esto se denomina astronomía del dominio del tiempo, y supone la piedra angular de la astronomía moderna", relata Corradi, que asegura que solo hay 3 o 4 telescopios en el mundo que cuentan con esta capacidad.

"No podremos ver el Big Bang, porque por motivos físicos no se puede, pero sí algunas de estas explosiones que ocurrieron cuando se formaron las primeras estrellas y galaxias, unos pocos de cientos de millones de años después de esa gran explosión", indica Corradi.

Esta nueva tecnología también mejorará el estudio de cualquier tipo de objeto en el universo y reforzará la capacidad del GTC para la defensa planetaria. El Grantecan ya ha sido un aliado para el seguimiento de distintos asteroides peligrosos. De hecho, su contribución ha sido importante en el seguimiento de asteroides como el YR4 2024 a principios de enero del año pasado o del cometa 3I/Atlas a finales de 2026. Sin embargo, con esta nueva tecnología, su potencial irá más allá, ya que podrá observar asteroides peligrosos incluso cuando aún están muy lejos de la Tierra. "Esta es una oportunidad para estudiarlos con detalle antes de que se acerquen", destaca.

Siete años de proyecto

El desarrollo del instrumento se llevará a cabo mediante un proceso de Compra Pública de Innovación, que incluirá todas las fases del proyecto: diseño, fabricación, realización de pruebas, transporte, integración y puesta en funcionamiento. "Es un prototipo único y específico, así es como funciona la astronomía puntera", relata el director del GTC, que valora que este tipo de proyectos supone "un motor para la ciencia, la tencología y la industria española".

Esta iniciativa, cuyo diseño y la construcción se completará en un periodo de siete años, implicará la colaboración de instituciones científicas, universidades y empresas, favoreciendo la transferencia de conocimiento y consolidando la experiencia acumulada a lo largo de sus casi dos décadas de trabajo.

Cabe recordar que, a día de hoy y con sus 10,4 metros de diámetro, el GTC es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo en funcionamiento. El telescopio está ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, a 2.400 metros de altitud. Sus capacidades técnicas actuales le permiten observar el universo en luz visible y en infrarrojo cercano, lo que permite estudiar desde objetos del sistema solar hasta galaxias muy lejanas, estudiar la formación de estrellas y planetas, analizar la evolución del universo, investigar agujeros negros y estudiar la materia y la energía oscuras.