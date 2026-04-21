Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: "Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí"

Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña, era empresario en su país natal. "En 2014 emprendí en el sector industrial, con una empresa de fabricación de ropa de trabajo", recuerda, un proyecto en el que llegó a tener a una quincena de trabajadores y que adaptó, en pandemia, a la producción de mascarillas y ropa de protección con el covid. Luego empezó en el sector inmobiliario, al principio como agente y luego con una plataforma de intermediación "donde invertí todo mi capital y tenía grandes expectativas". Pero a finales de 2023, relata, "comenzaron los problemas". "Comencé a buscar inversores para impulsar el proyecto, mi información quedó en manos equivocadas" y se vio sometido a extorsiones y presiones del Tren de Aragua, una organización criminal de raíces venezolanas. Pidió asilo en España, trabajó en donde pudo y llegó a dormir en la calle, pero consiguió remontar y convertirse en autónomo en A Coruña. Este sueño de una nueva vida quedó truncado este mes de marzo, cuando el Gobierno le denegó el asilo, pero el periodo de regularización extraordinaria que se acaba de abrir le da una nueva esperanza para emprender y prosperar.

Según explica Ponte, venir a España "siempre fue un objetivo largo plazo para mí, porque veía un país seguro, desarrollado y con oportunidades", pero la salida de Perú fue forzada. Allí vivía en un riesgo "constante", con la sensación de seguir vigilando constantemente. "Cambié de número, cambié de domicilio, traté de desaparecer, pero incluso así me seguían localizando", y el estrés le llegó a causar una parálisis facial. "Sentía que mi vida corría peligro", explica, y la policía apenas le brindó protección "por tres días, luego el caso quedó sin seguimiento". En muchos casos, afirma, ha habido connivencia entre bandas criminales y la policía peruana.

"Pasé por cosas que nunca imaginé"

No le quedó más remedio que salir del país. "Mi idea era venir a España en mejores condiciones, pero perdí lo que había construido", recuerda. Llegó a inicios de 2024 a un país en el que no tenía familiares ni amigos. "Fue un cambio brusco, un cambio inesperado, porque de un momento a otro me tocó trabajar en oficios que nunca imaginé", recuerda. Se empleó en el sector de la construcción, y sufrió "no tener la oportunidad de cobrar porque los jefes no asumían su compromiso de pago". También pasó por situaciones como dormir "en situación de calle", o recurrir a "comedores populares". "Cosas que nunca imaginé pasar", resume.

En enero de 2025, ya en A Coruña, pidió asilo. "Fue un cambio total de vida", recuerda, "empezar desde cero a formar un nuevo entorno y enfrentar el proceso burocrático aquí en España". Agradece el apoyo de organizaciones como Ecos do Sur, que le facilitaron un lugar en el que vivir, alimentos y ayuda básica mientras buscaba trabajo. "Fue una etapa de mucha incertidumbre, donde uno quiere avanzar, pero está limitado", rememora. Pero se negó a rendirse y trató de "mantener un perfil de emprendedor". El 4 de marzo se dio de alta como autónomo, desarrollando "servicios de asesoría de marketing y comercial para empresas del sector construcción, reformas y servicios".

Una "oportunidad real" de estabilidad

Y el 18 de marzo, un nuevo golpe cuando le llegó la resolución que le denegaba la solicitud de asilo. Una vez más, apostó por "no quedarme paralizado" y acudir al proceso de regularización extraordinario abierto por el Gobierno. "Presenta una oportunidad real de estabilidad, me permite trabajar de forma legal, continuar con mi proyecto y tener una base para construir un futuro en España", defiende Ponte, que quiere desarrollar su negocio "no solamente aquí en A Coruña", sino también en urbes como Madrid, Barcelona, Sevilla.

La regularización, defiende este emprendedor peruano, va a abrir muchas oportunidades a los inmigrantes, a los que permite superar la "incertidumbre" de las personas que no tienen autorización para trabajar en España. "Muchas veces uno tiene que trabajar, y quizás no cobra el sueldo establecido debido a la falta de documentación, y por desconocimiento quizás hay una explotación por parte de los empleadores" pone como ejemplo. Pero al igual que otros coruñeses en el mismo proceso, también cree que va a ser beneficioso para España, "porque esto genera mayor movimiento económico para su país".

Ayuda a un grupo que quedaba "en el aire"

Sen Valos es una de las ONG coruñesas que está ayudando a los inmigrantes como Ponte a preparar la documentación para su regularización, y, al igual que otras, enfrenta una avalancha de peticiones. Su coordinador de proyectos, Patxi Hurtado, explica que, además de a las personas en situación irregular, la convocatoria ayuda a los solicitantes de asilo, que "quedaban un poco en el aire a raíz del último Reglamento de Extranjería". La norma, señala, establece que el tiempo de permanencia en España durante la solicitud de asilo no cuenta para acceder a la regularización por arraigo.

Así, los peticionarios de asilo que no reciben protección internacional y que llevan "dos o tres años trabajando, plenamente insertados" quedaban en una "situación complicada" si se les denegaba la regularización, como fue el caso de Ponte. "Tendría que contar el tiempo de permanencia, dos años, desde cero", señala, la regularización "les permite una salida para normalizar su situación en España" y pasar a una situación estable.