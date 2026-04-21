Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»

Más de 76.000 personas han presentado solicitud telemática para iniciar su proceso de regularización en España desde que se inició el trámite el pasado jueves. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Miguel Ángel Torres, que volvió a recriminar la postura del PP en esta materia, señaló que el número 060 ha recibido decenas de miles de consultas y llamadas en el marco del proceso extraordinario de regularización que el Consejo de Ministros aprobó hace una semana.

El ministro ha informado también que todavía no se tienen estos datos disgregados por territorios, pero que a final de semana se darían a conocer. En Vigo, al igual que en el resto de territorios, hoy arrancó la presentación presencial de solicitudes en las oficinas de Correos. Al funcionar mediante sistema previa, no se registraron colas en ningún momento de la mañana. Pero el goteo de inmigrantes que acudían a llevar la documentación necesaria para regularizar su situación fue constante a lo largo de toda la jornada. Destacó especialmente la presencia de venezolanos, la comunidad más presente en Vigo con casi 10.000 viviendo en la ciudad según los últimos datos.

Una de ellas es Milagros Linarez, que lleva viviendo en Vigo con su madre, marido y dos niños desde hace unos dos años. Pese a contar con asilo por motivos políticos, llevaba tiempo esperando este momento. «Es un paso más que estábamos deseando dar. Tenemos ya nuestra vida en Vigo y queremos tener un futuro aquí», explica venezolana de 35 años. La prueba de que está completamente integrada en la ciudad es que, gracias a contar también con un permiso de trabajo, está ahora cursando un módulo de FP de Prótesis Dentales para trabajar en un futuro en el sector sanitario ya sea como autónoma o por cuenta ajena. A la salida de la oficina de Correos, destacaba la agilidad con la que los trabajadores trataron su caso y en apenas unos minutos dejó su petición lista.

También fue a solicitar su regulación Laura Páez, solicitante de asilo, acompañada de su hija Carol, ya asentada en la ciudad, en la que trabaja como autónoma. Desde hace dos años viviendo en Vigo, aseguran que «era la oportunidad que estábamos esperando».

Aunque los venezolanos fueron mayoría en este primer día de solicitud presencial de regularización, a las oficinas de Correos también acudieron personas colombianas, mexicanas, hondureñas, egipcias, nigerianas, angoleños y ugandeses, entre muchas otras nacionalidades.

Las autoridades españolas abrieron el jueves el plazo para presentar solicitudes dentro de su proceso masivo de regularización extraordinaria de migrantes, bajo el que está previsto garantizar permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que hoy viven en el país sin muchos de sus derechos reconocidos.

Este proceso está dirigido a aquellas personas en situación irregular y sin antecedentes penales que hayan residido al menos cinco meses en territorio español antes de que terminara 2025 o solicitantes de asilo con petición hecha hasta el 31 de diciembre. Las autoridades migratorias españolas esperan, de hecho, que la mitad de estas regularizaciones beneficien a esos solicitantes de asilo.

El Concello de Vigo ha reforzado el servicio de atención al público ante el elevado número de personas extranjeras que se están acercando estos días a la lonja municipal para realizar los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización. A pesar de la masiva afluencia, el servicio funcionó con agilidad gracias a la previsión del Ayuntamiento de reforzar la atención al público con dos nuevas ventanillas en el Registro, así como con cuatro trabajadores públicos en Estadística.