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¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 ? Fechas de todos los países

Se celebra en todo el mundo, pero no coincide en la misma fecha

El calendario laboral 2026 trae buenas noticias: 10 comunidades tendrán una semana de tres días

Imagen de una madre con su hijo

Imagen de una madre con su hijo / Jupilu/Pixabay

Goundo Sakho

Goundo Sakho

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El Día de la Madre es una de esas fechas que siempre aparecen marcadas en el calendario cuando llega el mes de mayo. Es un día para rendir homenaje a un puntal fundamental de la familia, pero ¿se celebra el Día de la Madre 2026 en todo el mundo el mismo día? 

Día de la Madre, en España

En España, el Día de la Madre se celebra el primer domingo del mes de mayo desde el año 1965, pero no siempre ha sido así. En un principio, el día de la festividad de todas las progenitoras era el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España.

A partir de los años 60, Galerías Preciados, unos reconocidos almacenes de la época, empezaron a reclamar que se siguiera la tradición extranjera de conmemorar el Día de la Madre durante el mes de mayo. De esta forma, y durante un tiempo, se estuvo celebrando dos veces al año, hasta que finalmente la Iglesia decidió fijar la fecha para el primer domingo del mes de mayo, que este año es el día 3.

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Fechas del Día de la Madre por países en 2025

  • El segundo domingo de febrero, este año, el 8 de febrero: Noruega.
  • 3 de marzo: Georgia.
  • 8 de marzo: Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumania, Serbia, Bulgaria, Uzbekistán, Tayikistán.
  • El cuarto domingo de cuaresma, este año, el 15 de marzo: Irlanda y Reino Unido.
  • 21 de marzo: Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Líbano, Marruecos, Siria.
  • 7 de abril: Armenia.
  • Primer domingo de mayo, este año, el 3 de mayo: Andorra, Angola, España, Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica.
  • 10 mayo: El Salvador, Guatemala y México.
  • 13 mayo: Catar y Surinam.
  • 8 de mayo: Corea del Sur.
  • Segundo domingo de mayo, este año, el 10 de mayo. Alemania, Australia, Austria, Bangladés, Brasil, Bélgica, Chile, China, Canadá, Colombia (excepto Norte de Santander), Corea del Sur, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Surinam, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela.
  • 12 de mayo: Samoa.
  • 15 de mayo: Paraguay.
  • 17 de mayo: Belice, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, India, Omán, Pakistán, Singapur.
  • 24 de mayo (generalmente el último domingo de mayo): Norte de Santander (Colombia), Francia (primer domingo de junio si coincide con Pentecostés), Argelia, Haití. Túnez, República Dominicana, Suecia.
  • 26 mayo: Polonia.
  • 27 de mayo: Bolivia.
  • 30 de mayo: Nicaragua.
  • 12 de agosto: Tailandia.
  • 15 de agosto: Amberes y Costa Rica.
  • 14 de octubre: Bielorrusia.
  • Tercer domingo de octubre, este año, el 18 de octubre: Argentina.
  • 16 de noviembre: Corea del Norte.
  • Último domingo de noviembre, este año, el 29 de noviembre: Rusia.
  • 8 de diciembre: Panamá.
  • 22 de diciembre: Indonesia.

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