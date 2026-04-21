Detienen a un implicado en el tiroteo mortal de Torrevieja mientras continúa la búsqueda del autor material de los disparos

La Guardia Civil ha detenido a un implicado en el tiroteo que acabó con la vida de un joven de 25 años en la noche del pasado sábado en el rellano de un edificio de la calle Bergantín de Torrevieja. El equipo de la Policía Judicial se encuentra ahora tras la pista del presunto autor de los disparos, que huyó en motocicleta del lugar de los hechos casi cruzándose con una patrulla de la Guardia Civil. Los investigadores cuentan con datos identificativos de la persona que disparó el arma al haber estado supuestamente implicado en otros hechos delictivos en la ciudad. La muerte violenta se investiga en el marco de un supuesto ajuste de cuentas entre bandas que trafican con droga. El fallecido había intervenido en un tiroteo previo hace un mes en la misma zona contra un grupo rival.

Motocicleta

El joven de 25 años resultó muerto por herida de bala -como avanzó INFORMACIÓN-, en un tiroteo registrado hacia las 22.30 horas de este sábado en Torrevieja. Agentes de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona en esos momentos oyeron las detonaciones y acudieron de inmediato al escenario de los hechos encontrando al joven, de nacionalidad argelina, gravemente herido en el interior del rellano de un edificio situado en la calle Bergantín, próxima a la playa del Cura. El joven presentaba heridas por arma de fuego en hombro y axila. Los facultativos del SAMU realizaron maniobras de reanimación avanzada, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales y certificaron posteriormente su fallecimiento.

Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja / Áxel Álvarez

El presunto autor de los disparos descargó hasta seis balas de su arma desde la calle hacia el vestíbulo de acceso al inmueble que cuenta con una entrada acristalada y alcanzó al joven. Los impactos dejaron huella en ventanas, muros y rejas del edificio. Se sospecha que el autor estaba esperando a la víctima.

Impacto de bala en una de las ventandas del rellano del edificio / D. Pamies

Otro tiroteo

Hace un mes se produjo otro enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la misma calle, aunque ha sido este fin de semana cuando ha trascendido. Según ha podido corroborar este diario, en aquella ocasión fue la propia víctima junto a otras personas quienes supuestamente protagonizaron un ataque contra un grupo rival que se saldó con un hombre herido, también de nacionalidad argelina. Los implicados en el tiroteo previo apenas habían salido en un mes del piso que ocupaban en la planta baja del edificio. A falta de profundizar en la investigación todo apunta a un episodio de ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de cocaína.

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El Subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, no quiso aclarar más detalles sobre este suceso que ha provocado una avalancha de indignación en redes sociales sobre la inseguridad y falta de medios de los cuerpos de seguridad para atajar actos delictivos en la ciudad. Acompañadas, en parte de los casos, con ataques racistas a la población magrebí.