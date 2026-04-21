Detenido un taxista ilegal que conducía borracho y sin carné con cuatro pasajeros a bordo

Un mismo hombre ha sido detenido por la Policía Local de València por cometer varios presuntos delitos a la vez: conducir con el permiso retirado, hacerlo bajo la influencia del alcohol y además, ejercer de taxista ilegal. Tanto es así que en el momento del arresto portaba cuatro pasajeros en el vehículo que habían contratado sus servicios.

La detención se produjo el pasado sábado 18 de abril a las 0.735 horas, tal como ha informado el propio cuerpo de policía, cuando al ser soprendido realizando una infracción vial en la calle Gaspar Aguilar, se le dio el alto y el hombre desobedeció la orden de detenerse y emprendió la huida.

Varias patrullas comenzaron a seguirlo iniciándose así una arriesgada presecución por varias calles del distrito Patraix-Jesús. Mientras tanto, dentro del coche de marca Renault se vivieron momentos muy tensos porque los pasajeros del taxista ilegal intentaban bajarse del turismo pero el ya detendio no les dejaba.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la avenida Tres Cruces, a la altura del cementerio, detallan desde Policía Local, y los agentes de la USAP pudieron comprobar al identificar al sujeto que carecía de permiso de conducción y tenía en vigor una condena judicial de privación del derecho a conducir desde enero de este año. Además, arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,77 mg/l en aire espirado y se negó a someterse a las pruebas de detección de drogas.

Noticias relacionadas

La actuación concluyó con la instrucción de diligencias por los delitos e infracciones cometidas y el conductor ha pasado a disposición judicial.