Cortada la AP-7 en Santa Oliva (Tarragona) en sentido Barcelona tras volcar un camión

La AP-7 se encuentra cortada en Santa Oliva en sentido Barcelona por el accidente entre una furgoneta y un tráiler que se ha saldado con el camión volcado en la vía, ocupando todos los carriles.

Nueve dotaciones de los Bomberos trabajan para contener un escape de combustible y el Sistema d'Emergèncias Médiques (SEM) está atendiendo a tres personas, según informaron los Bomberos, que precisaron que no hay personas atrapadas.

Noticias relacionadas

El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 7.34 horas. La vía acumula unos cuatro kilómetros de retenciones y se realizan desvíos señalizados hacia la N-340, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).