Baix Penedès
Cortada la AP-7 en Santa Oliva (Tarragona) en sentido Barcelona tras volcar un camión
Nueve dotaciones de los Bomberos trabajan para contener un escape de combustible
Choca con un coche tras un adelanto temerario en la C-14 y provoca que de dos vueltas de campana y se incendie
La AP-7 se encuentra cortada en Santa Oliva en sentido Barcelona por el accidente entre una furgoneta y un tráiler que se ha saldado con el camión volcado en la vía, ocupando todos los carriles.
Nueve dotaciones de los Bomberos trabajan para contener un escape de combustible y el Sistema d'Emergèncias Médiques (SEM) está atendiendo a tres personas, según informaron los Bomberos, que precisaron que no hay personas atrapadas.
El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 7.34 horas. La vía acumula unos cuatro kilómetros de retenciones y se realizan desvíos señalizados hacia la N-340, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
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