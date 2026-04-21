Colas en Oviedo desde la madrugada para los trámites para la regularización de inmigrantes: "Es mucho papeleo y a veces desespera..."

Desde primera hora de la madrugada, decenas de personas hacen cola Oviedo para iniciar trámites de cara al proceso de regularización puesto en marcha desde el lunes en España. "Es mucho papeleo y a veces desespera, pero merecerá la pena", explica Fabio Andrés Jimenez, uno de los solicitantes mientras afronta el proceso. Como él, otros se enfrentan a largas horas de espera y trámites complejos con una mezcla de tranquilidad y esperanza.

"Es una oportunidad para abrirme las puertas aquí", añade Delsi Benítez que lleva más de dos años en Asturias. Muchos comparten esa sensación: tras meses e incluso años en situación irregular, ven en esta procedimiento la posibilidad de mejorar sus derechos, acceder a un empleo en condiciones legales y construir un futuro más estable. El Ayuntamiento de Oviedo ha habilitado una oficina temporal en las dependencias del Registro General, situadas en la calle Quintana, destinando personal y recursos con el fin de evitar el colapso.

La escena se repite a lo largo de la mañana de este martes: personas con carpetas llenas de papeles en la mano, esperando su turno tras varias horas de espera. Necesitan entregar documentos. Fabio Andrés Jiménez, colombiano de 35 años, llegó a España en noviembre en busca de nuevas oportunidades. Licenciado en Biología y Química, reconoce que el proceso "es muy tedioso" y denuncia la lentitud administrativa. "Hay mucha espera y, al haber solo una sede, todo va muy lento", explica, aunque confía que este paso le permita estabilizarse y abrir nuevas puertas.

Fabio Andrés Jiménez esperando en las colas para regular su situación / Adrián Doncel

El proceso de regularización administrativa extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno central se está gestionando en Asturias a través de oficinas de Correos, Extranjería y la Seguridad Social. En puntos como Oviedo, el cupo de citas (unas 36) se agotó en pocas horas, mientras que en otros municipios se han registrado diferencias en la agilidad de los trámites. La obtención de algunos documentos como el certificado de vulnerabilidad está siendo uno de los principales obstáculos para los solicitantes.

Algunas personas esperan incluso desde antes del amanecer. Es el caso de Marta Castiblanco, también colombiana, que comenzó a hacer cola a las 4.30 de la madrugada. Llegó a España el pasado 29 de marzo y, pese a su formación como abogada, asegura que está dispuesta a trabajar "de lo que sea". "Me puse muy feliz cuando supe que podía regularizarme. Quiero aportar aquí", afirma. Su familia permanece en Colombia.

Marta Catillo en la oficina temporal de la calle Quintana / Adrián Doncel

Para muchos, el proceso supone algo más que un trámite administrativo. "Es lo que uno espera cuando llega a un país", señala Maria del Carmen Sosa, colombiana que lleva en España desde agosto del año pasado y se instaló en Asturias en diciembre por motivos laborales. Reconoce que los comienzos no fueron fáciles: "Al principio es duro porque estás muy lejos y sola", pero ve en esta oportunidad un paso decisivo hacia una vida más estable.

María del Carmen Sosa haciendo cola en la oficina de Oviedo / Adrián Doncel

También desde primera hora estaba en la cola Siberou Ndiaye, senegalés que llegó a Asturias en agosto. "La gente aquí es muy buena, me siento muy bien", cuenta. En su caso, el proceso representa una mejora en sus derechos, aunque admite que reunir toda la documentación "es dificil".

Siberou Ndiaye frente a la oficina de Oviedo / Adrián Doncel

Delsi Benitez, paraguaya de 34 años, lleva más de dos años en España y comparte esa sensación de alivio tras conocer la apertura del proceso. "Vine por un futuro mejor. Quiero trabajar como tiene que ser, de forma legal", explica. Para ella, como para muchos otros, la regularización es sinónimo de estabilidad y progreso.

Delsi Benítez aguardando para entregar su documentación / Adrián Doncel

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio y la administración dispone de un plazo de tres meses para resolverlas, en un proceso que el Gobierno de Asturias confía en que suponga un aumento considerable del número de cotizantes en Asturias.

Entre la esperanza y la incertidumbre, las colas reflejan una realidad extendida: la de quienes buscan en España una oportunidad para rehacer su vida. Un trámite que, pese a las dificultades, representa para muchos el primer paso hacia un futuro más seguro.

Sin tantas colas en otros puntos de Asturias

Si bien, la escena de colas en la oficina ovetense no se ha repetido de forma tan intensa en otros puntos de la geografía asturiana. En Gijón, desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales explican que las personas que aspiran a regularizar su situación en España han sido más bien previsoras, ya que la atención municipal por trámites previos comenzó a incrementarse hace dos meses, cuando se dio a conocer la medida. Explican también que, a nivel municipal, el trámite que se les solicita es el informe de estado de vulnerabilidad. Son, añaden, gestiones mediante cita previa, por lo que el servicio, aunque más saturado, no está provocando colas.

Ayuda también que en Gijón este tipo de trámites pueden realizarse por barrios, en los centros municipales diseminados por los distritos, por lo que la afluencia de usuarios queda repartida por el territorio. A fecha de hoy, la espera para una cita previa en Gijón para este tipo de gestiones es de unos diez días. El Ayuntamiento da también un dato: desde el pasado jueves, han recibido 400 solicitudes de emisión de informes de vulnerabilidad.

En las Cuencas, los Servicios Sociales no han notado en los últimos días un importante incremento en las solicitudes de información sobre el proceso de regularización de inmigrantes. Ha habido un alza en las consultas, pero “no es significativo”, señalan desde los ayuntamientos de Mieres y Langreo. Las dependencias municipales han recibido más consultas telefónicas y presenciales pero no han tensionado las oficinas y no se han generado colas de personas. “Está viniendo gente y llamando para solicitar información”, explican desde los Servicios Sociales de Langreo, que detallan que “lo que quieren es informarse de cómo son los trámites para la regularización y cómo tienen que proceder”.