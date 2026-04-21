Catalunya activa de nuevo un aviso rojo por tiempo violento en el Berguedà ante una intensa tormenta cargada de granizo

El Servei Meteorològic de Catalunya activa una nueva tanda de avisos por tiempo violento y por intensidad de precipitación en varias comarcas pirenaicas tras la formación de un frente de tormentas que descarga con fuerza en la zona. El aviso más severo, de nivel rojo, se concentra en la comarca del Berguedà, donde tambié se ha activado un aviso de nivel naranja por lluvias torrenciales y descargas que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. En la Cerdanya, Ripollès y Lluçanès se han activado varios avisos naranja por tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. El escenario ha obligado a Protecció Civil a activar la prealerta de su plan frente a inundaciones en la zona. En localidades como Gisclareny se reportan acumulaciones de más de 20 litros en media hora, mientras que en Ribes de Freser se han observado acumulaciones tan grandes de granizo que, según indican los propios vecinos, el hielo llega hasta las rodillas y está provocando problemas para circular por el municipio.

Los avisos por tiempo violento activados por el Servei Meteorològic de Catalunya se extienden desde las cuatro hasta las siete de la tarde de este martes y, en el caso del Berguedà, corresponden a un grado de 6 sobre 6 de peligro en la escala de riesgos meteorológicos. Los avisos por lluvia, en cambio, engloban desde las cinco hasta las seis de la tarde. En ambos casos, los modelos señalan que las zonas más afectadas son las comarcas centrales del Pirineo catalán. Meteocat afirma que en las próximas horas en toda esta zona se esperan fuertes tormentas acompañadas de fuertes vendavales y granizo con piedras superiores a 2 centímetros. Ante este escenario, Protecció Civil ha lanzado un llamamiento de cautela a la población y ha pedido "precaución en los desplazamientos y en todas actividades al exterior" mientras dure este episodio.

Se trata del segundo día consecutivo en que Catalunya se ve obligada a activar avisos por tiempo violento y que se registran tormentas de gran calado acompañadas de fuertes vientos, actividad eléctrica y grandes acumulaciones de granizo. Este martes, el caso más grave se ha registrado en la localidad de Ribes de Freser, donde el temporal ha descargado enormes cantidades de piedras de hielo en la localidad, ha teñido las calles de blanco y ha creado acumulaciones que en algunos casos, tal y como denuncian los vecinos a través de redes sociales, llegan hasta la rodilla y están dificultando la circulación en varias calles de la localidad. En este municipio se han observado desde grandes acumulaciones de granizo de pequeño tamaño hasta piedras de más de 2 centímetros.

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Las estaciones meteorológicas de la zona dan fe de la intensidad del temporal. En la estación de Gisclareny, en el Berguedà, se han acumulado un total de 26.6 litros por metro cuadrado en menos de una hora. En el municipio de Guardiola de Berguedà se reportan acumulaciones de más de 20 litros en apenas 30 minutos. Ya el lunes, la Confederación Hidrográfica del Ebro avisó de la posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en Catalunya. La entidad, de hecho, pidió a la población extremar las precauciones, alejarse de las zonas inundables y tener mucho cuidado en todos los desplazamientos y actividades en el exterior.