El Govern aumenta 50.000 plazas extras para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern ha aprobado un paquete de medidas para engrasar el proceso extraordinario de regularización vigente hasta el próximo 30 de junio y en el que se prevén regularizar entre 120.000 y 150.000 migrantes que residen en Catalunya de forma irregular. Entre las medidas destaca que el próximo curso se crearán 50.000 nuevas plazas para aprender catalán, que se sumarán a las 100.000 existentes. La oferta, por tanto, aumentará en un 50%.

"Catalunya está preparada para regular a ciudadanos que ya viven entre nosotros en situaciones a menudo complejas y que en adelante tendrán más derechos y por tanto también más obligaciones", ha asegurado la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque, quien ha calificado el proceso de "histórico" y ha recalcado que el gran objetivo del ejecutivo catalán es que ninguna persona que pueda acceder a su regularización quede fuera.

150.000 personas

En este sentido, la consellera ha englobado el refuerzo del catalán en las medidas que se pondrán en marcha para garantizar la "inclusión e integración laboral, social y lingüística" de las entre 120.000 y 150.000 de personas que se prevé que accedan al permiso de residencia. Las nuevas plazas del Consorci de Política Lingüística para aprender catalán se pondrán en marcha cara al curso 2026/2027. También se ofrecerán nuevas subvenciones destinadas a entidades y al mundo local.

Acreditar un conocimiento mínimo del catalán no es un requisito en el actual proceso de regularización. Sin embargo, sí se tendrá en cuenta y será uno de los elementos vinculados –aunque no obligatorios– a la primera renovación del permiso de residencia de quienes se hayan acogido a este proceso.

Formación de técnicos

Más allá de los cursos de catalán, y con el objetivo de aliviar las largas colas y la confusión en los trámites, el Govern ya ha impulsado un plan para agilizar el proceso –del que no ha especificado qué presupuesto se ha destinado– que incluye una página web propia con toda la información disponible sobre el proceso y los puestos tanto de información como de tramitación para los migrantes que quieran regularizarse. También, ha explicado Paneque, se llevará a cabo una formación para técnicos de la Generalitat y del mundo local. "Ya ha habido 16 formaciones por las que han pasado 1.200 personas", ha añadido la consellera.

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Atención a los vulnerables

En la línea de que ninguna persona que pueda regularizar su situación quede fuera del proceso, Paneque ha anunciado que se reforzará el acompañamiento de los colectivos más vulnerables, como las personas sin hogar, los jóvenes tutelados o las mujeres víctimas de violencia machista. "Este acompañamiento se hará a través de la Conselleria de Drets Socials, los servicios sociales y del mundo local", ha apuntado la consellera.