El hospital Vall d'Hebron identifica una "señal clara de correlación" entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes

El cáncer de colon es el tercer tumor más frecuente en el mundo y el 90% de los casos se diagnostican en menores de 50 años. Sin embargo, en los últimos años los oncólogos han observado un preocupante incremento de tumores de inicio temprano (EOCRC, por sus siglas en inglés), que los investigadores achacan a un estilo de vida no saludable, relacionado con la mala alimentación, los ultraprocesados o el tabaco. En este contexto, investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han encontrado un posible nuevo factor de riesgo: la exposición al pesticida picloram, un herbicida de uso extendido que se empezó a utilizar en la década de los 60.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han analizado las marcas epigenéticas, aquellas que activan o desactivan genes, sin cambiar la secuencia del ADN. "Si imaginamos el genoma como un libro, las marcas epigenéticas no cambian el texto, sino que funcionan como post-its o marcadores que señalan qué capítulos se deben leer y cuáles se deben saltar. Además, estos post-its pueden añadirse o quitarse según el entorno y el estilo de vida, como la alimentación, el estrés o la exposición a tóxicos, influyendo en cómo se interpreta el mismo libro a lo largo del tiempo”, explica Jose Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Cáncer del VHIO e investigador sénior del estudio que se publica este martes en 'Nature Medicine'.

Para estudiar la importancia del exposoma, es decir, la exposición ambiental y el estilo de vida y su posible relación con el desarrollo de cáncer de colon de inicio temprano, el equipo creó unas puntuaciones de riesgo basadas en las marcas epigenéticas del ADN, que reflejan la exposición a factores de riesgo. Y comparó esas puntuaciones entre los casos de cáncer colorrectal en menores de 50 años y los de aparición más tardía.

La señal "muy clara"

El análisis ha permitido descubrir "diferencias significativas en las firmas epigenéticas asociadas a la dieta, el tabaco y la exposición a pesticidas", según explica a su vez Silvana Maas, investigadora postdoctoral del Grupo de Biología Computacional del VHIO y primera autora de este estudio. En concreto, los investigadores han encontrado "una señal muy clara de correlación entre la exposición al pesticida picloram y el cáncer colorrectal de inicio temprano".

Los investigadores del VHIO que han encontrado una correlación entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes / VHIO

Para corroborar el descubrimiento, el VHIO ha estudiado también las bases de datos poblacionales de personas con cáncer y el uso de pesticidas por condados, en EEUU, y ha concluido que hay más incidencia de cáncer de colon en jóvenes en aquellos territorios con más utilización del pesticida, incluso tras tener en cuenta factores socioeconómicos y el uso de otros pesticidas. La posible explicación es que picloram se empezó a utilizar a mediados de la década de los 60, por lo que los pacientes con cáncer más mayores no estuvieron expuestos durante su infancia, a diferencia de los casos en menores de 50 años.

Las mutaciones

Por último, los investigadores han analizado las características moleculares de los tumores expuestos al picloram. “Observamos que los tumores con alta exposición al pesticida tenían menos mutaciones en el gen APC, que regula la vía relacionada con el crecimiento celular. Esto sugiere que la exposición al picloram podría favorecer el desarrollo del cáncer por mecanismos no ligados a mutaciones en APC”, explica Seoane.

A su juicio, en conjunto la investigación "no solo identifica componentes del exposoma, a partir de huellas epigenéticas, que podrían contribuir al desarrollo de cáncer; sino que también sienta una base sólida para abordar las exposiciones ambientales y los factores relacionados con el estilo de vida, con el fin de reducir el riesgo e impulsar intervenciones preventivas tanto a nivel individual como de políticas públicas". Aún así, admite que "será necesario seguir investigando para confirmar si la exposición al picloram está realmente detrás del desarrollo temprano del tumor”.

La tarea pendiente

Coincide con esta opinión Robin Mesnage, investigador visitante del King’s College de Londres, quien en declaraciones a SMC España indica que el trabajo del Vall d'Hebrón es "fascinante y plantea una hipótesis pausible", pero aún no se puede concluir que el "picloram cause estos cánceres" porque "la exposición no se midió directamente en los sujetos".

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"Además, debemos tener en cuenta la naturaleza de la sustancia. No se ha encontrado que el picloram tenga propiedades carcinógenas en las pruebas regulatorias. Sin embargo, históricamente solía estar contaminado con sustancias carcinógenas. Es posible que cualquier efecto observado se debiera a esta contaminación y no al picloram en sí, un problema que debería haberse resuelto en gran medida en la fabricación moderna". Por tanto, en su opinión, "se necesita más trabajo, con datos de exposición directa y diseños longitudinales, para establecer afirmaciones causales".