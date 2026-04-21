Un estudio identifica un antioxidante natural como solución potencial para las piedras en el riñón

Se calcula que entre un 5% y un 10% de la población mundial padece piedras en el riñón. Uno de los remedios en los que llevan años trabajando un grupo del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y la Universitat de Barcelona (UB) es la L-Ergotioneína, un antioxidante natural que puede reducir la formación de piedras de cistina en los riñones, además de frenar su crecimiento, según una investigación preclínica realizada con ratones.

Inicialmente, este recurso se planteaba como opción terapéutica para la cistinuria, una enfermedad genética minoritaria que afecta 1 de cada 7.000 personas. Tras la última investigación del equipo, se ha confirmado que los beneficios de este antioxidante son extensibles a otros tipos de cálculos renales, especialmente el más frecuente. Las piedras de oxalato de calcio suponen del 70 al 80% de los casos mundiales de este tipo de patología. Así lo ha anunciado Bellvitge en un comunicado este martes.

El estudio, publicado en la revista científica 'Antioxidants & Redox Signaling', identifica que la L-Ergotioneína frena el crecimiento de piedras en el riñón, y también protege al órgano de la inflamación y el daño celular, tratando la raíz del problema y erigiéndose como una alternativa terapéutica para la nefrolitiasis, una técnica menos segura y que causa muchos más efectos secundarios.

La investigación ha sido encabezada por Clara Mayayo, investigadora del IDIBELL y la UB, y liderada por Raúl Estévez, también del IDIBELL, la UB y el CIBERER, y la especialista Virginia Nunes. Se trata del estudio póstumo de la doctora Nunes, que fue miembro fundador, coordinadora de programa y líder de grupo en IDIBELL, así como catedrática del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB, dedicando toda su vida investigadora al estudio de las enfermedades raras.

Un ataque directo a la raíz de las litiasis renales

La L-Ergotioneína no es precisamente nueva en la ciencia. De hecho, fue identificada hace casi 100 años y se trata de un antioxidante que obtenemos diariamente de nuestra dieta. A finales de 2021, el equipo del IDIBELL comprobó sus propiedades para tratar la cistinuria, que habilitaban un tratamiento crónico para los pacientes muy seguro y de muy baja toxicidad.

La clave del éxito terapéutico de esta medicina es cómo ataca la raíz del problema, sin importar el origen de la piedra formada en el riñón, ya sea por la cistinuria o por la cristalización del calcio y oxalato de la orina (las más comunes), la enfermedad se extiende en el cuerpo dañando las mitocondrias y generando un estrés oxidativo a nivel celular que inflama el tejido renal y favorece la formación de cálculos.

Mayayo explica por qué este antioxidante es tan efectivo: “La disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo son algunos de los principales impulsores de los diferentes tipos de litiasis renal, y la L-Ergotioneína lo soluciona de lleno: se transporta directamente al riñón y revierte el estrés oxidativo que pueda haber, restaurando el funcionamiento de las mitocondrias". Raúl Estévez, por su parte, describe la solución como "la mejor estrategia terapéutica que se podría desarrollar". "Hemos podido comprobar que funciona", añade el especialista, debido a que ataca los dos principales factores que originan las piedras.

Tras probar el medicamento en modelos de ratón, la L-Ergotioneína reduce la precipitación de cistina en más de un 60%, y si se combina con un derivado de la penicilina (D-penicilamina), se puede reducir hasta el 80% de este cálculo renal. “Y no solo se trata del éxito en disolver las piedras, es que este antioxidante preserva el riñón y lo protege del daño”, destaca el Dr. Estévez, que considera vital que el antioxidante actúe en la reparación del riñón y como reductor de la inflamación causada. Los científicos han podido confirmar que los resultados son extrapolables a modelos experimentales con piedras de oxalato de calcio, las más comunes.

Un remedio más natural

Otra de las características de la cistinuria, más allá de ser minoritaria, es que su aparición es crónica y afecta al riñón y a las vías urinarias del paciente durante toda su vida. Además de tener más eficacia que tratamientos previos, la baja toxicidad de la L-Ergotioneína puede resultar una solución más digna para los pacientes con cistinuria y más segura de usar.

“Al ser un compuesto natural presente en la dieta, presenta una toxicidad casi nula”, subraya la Dra. Mayayo. Esto permitiría que las personas con cistinuria lo tomaran de forma crónica para evitar la formación de piedras, pudiendo proteger el riñón antes de que aparezca el daño, con garantías y seguridad. Ahora hay que validarlo en ensayos clínicos.

En el desarrollo de este estudio, también han colaborado investigadores del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, el CIBERER y el CIBEROBN, el IRB Barcelona y la Universitat de València. Además, el estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y La Marató de TV3, recibiendo asimismo el apoyo institucional del programa CERCA de la Generalitat de Catalunya.