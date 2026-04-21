Los Mossos aportan al juzgado fotos de las heces del bebé maltratado y piden determinar si podrían ser una causa de las lesiones anales

Los Mossos d’Esquadra han entregado al juzgado unas diligencias complementarias del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona y que permaneció varias semanas ingresado en el Hospital de Vall d’Hebrón. En estas diligencias, la policía ha aportado unas fotografías de unas heces “voluminosas” del menor, unas imágenes halladas en el móvil de la madre del menor.

Los agentes, en sus conclusiones, piden determinar si estas fotos podrían ser una posible causa de las lesiones producidas en el ano del bebé, según han informado fuentes de la investigación a EL PERIÓDICO. La defensa considera que estas diligencias descartarían el delito de agresión sexual. Alegan que un bebé tan pequeño no hace deposiciones de gran tamaño y que este hecho podría haberles provocado unas fisuras anales. La Audiencia de Barcelona tiene pendiente de decidir si mantiene o no en prisión a los progenitores del niño, que fueron encarcelados el pasado 16 de marzo, dos días después de que el pequeño ingresara en el Vall d’Hebrón

Fuentes de la investigación han señalado que deberá ser el forense quien determine si estas heces pueden haber producido o no la herida que tiene el menor en el ano que, en un principio, se atribuyó a una presunta agresión sexual con penetración. En este sentido, los Mossos relatan en su informe que hasta la fecha no se ha encontrado en el volcado del teléfono móvil ningún indicio de agresión sexual al niño, que cuando ingresó en la Vall d’Hebrón tenía tan solo seis semanas de vida, aunque todavía, precisa la policía, quedan más análisis por hacer en otros dispositivos.

Según fuentes de la defensa, los Mossos no han hallado ningún indicio de comportamiento agresivo de la madre con su hijo y exponen como ejemplo, que la progenitora consultaba en internet sobre el estado del bebé. Sobre el padre del menor, los agentes hablan de un hombre “bruto y poco ágil” y poco avispado.

Conversaciones con amigos

En estas diligencias complementarias, se incluye el volcado de los móviles de los progenitores, conversaciones con amigos y su entorno, y las declaraciones con familiares y allegados. De esa investigación, fuentes de la defensa ponen de manifiesto “la posibilidad de que la policía ahonde en la falta de pericia de este señor en las lesiones del niño, incluida su propia declaración donde reconocía que no tenía mucha facilidad con el pequeño”. Unas manifestaciones que han secundado familiares y allegados.

Tal como avanzó hace unas semanas EL PERIÓDICO, en el atestado policial, se expone que el hermano del padre declaró a los Mossos que “es un hombre meticuloso, aunque bruto y que cuando deja el móvil en la mesa, lo tira”. También recoge como una vecina declaró a los Mossos que la madre del pequeño le mostró su inquietud al decirle que su marido no era muy ágil al coger el pequeño. De hecho, otra vecina explicó a este diario que vio un día al padre como el bebé en el carrito y le manifestó que estaba “muy cansado porque no paraba de llorar”.

Estas diligencias forman parte del informe que la Fiscalía de Barcelona a petición del juez pidió a los Mossos. Un informe que incluye declaraciones del entorno, volcados de móviles y movimientos patrimoniales entre otros. De momento, faltan analizar algunos dispositivos y tomar declaración a los médicos que atendieron al bebé durante el periplo de los cuatro hospitales donde estuvo antes de que detuvieran a sus padres. En esa línea, la defensa de la madre ha manifestado que no se opondrá a que se investigue al máximo ni que se cuestione ninguna diligencia de la investigación, como más se investiga, más fuerzas pierden los indicios contra la madre del menor”. La defensa del menor ha pedido que declare un primo médico de la mujer con el que cuenta, estaba en permanente contacto telefónico y WhatsApp, para saber que le podía estar pasando.