Barcelona habilita cuatro centros para asesorar a migrantes en el proceso de regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Barcelona habilitará entre esta semana y la que viene un total de cuatro espacios para atender a los migrantes interesados en acogerse al proceso de regularización extraordinaria. Desde este mismo martes, ya está operativa la oficina del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer Tarragona, donde los interesados ya pueden tramitar su certificado de vulnerabilidad y el informe de vulnerabilidad.

Este miércoles, abrirán también para atender a los interesados las Oficinas de Atención al Público (OAC) de la plaza Sant Miquel y de Monumental, aunque estos espacios no podrán emitir el certificado de vulnerabilidad hasta este viernes, día 24. Por otro lado, la semana que viene –queda por determinar el día exacto– abrirá un espacio específico para atender a los migrantes en la calle Miquel Bleach, 24, en el barrio de Hostafrancs, donde podrán tramitarse ambos documentos. En total, el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido estas últimas semanas más de 20.000 solicitudes para recibir información sobre el proceso y calcula que unas 50.000 personas accederán a la regularización extraordinaria en la capital catalana.

El padrón, por teléfono

Para descongestionar las oficinas de atención a la ciudadanía, que son objeto de largas colas desde que el jueves pasado se iniciara el periodo para tramitar las solicitudes de manera telemática, el consistorio también ha previsto un refuerzo de sus servicios habituales. El ayuntamiento ha dispuesto un servicio de tramitación telefónica del histórico del padrón. Los interesados en acceder al volante pueden llamar al 010 y reciben el documento directamente por SMS. Además, también se podrá acceder al padrón a través de la página web de trámites del Ayuntamiento de Barcelona.

Para acercar estos trámites a todos los potenciales beneficiarios, el consistorio también está estudiando ofrecer locales municipales a las entidades sociales que lo necesiten –que están apoderadas para presentar solicitudes en nombre de los interesados– y repartirá trípticos en seis idiomas: castellano, catalán, inglés, francés, urdú y chino.

En total, según ha apuntado en rueda de prensa la gerente del área de Drets Socials del Ayuntamiento de Barcelona Marta Claris, se ha contratado a un total de sesenta personas para reforzar el dispositivo. Entran aquí los 13 trabajadores que se han añadido al conjunto de las OAC, además de un refuerzo específico para el SAIER y juristas que se desplegarán por los distintos barrios de Barcelona para asesorar en materia de extranjería y protección internacional. El Ayuntamiento de Barcelona prevé alargar todo este refuerzo hasta el 30 de junio, día en el que se cierra el plazo para presentar las solicitudes, aunque alargará los servicios de inserción laboral más allá de esta fecha.

Seguirá habiendo colas

La teniente de alcaldía de Drets Socials, Raquel Gil, ha explicado que el dispositivo organizado por el consistorio no evitará que las colas que se han registrado en puntos como la plaza Sant Miquel estos últimos días se repitan. "Lo harán porque apostamos para que no todo el mundo venga con cita previa", ha explicado la edila, antes de detallar que trabajarán para que las filas sean "lo más humanas posible". El jueves pasado, las colas se alargaron hasta cinco horas en algunas oficinas.