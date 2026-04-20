La soledad y el aislamiento social elevan el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas

La multimorbilidad, es decir, la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas suele ser más frecuente entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha descubierto varios factores que facilitan la aparición de esta situación médica. Los resultados señalan a la soledad y al aislamiento social como factores clave en el desarrollo de este escenario en adultos de mediana edad.

Más allá de esta falta de contacto con otras personas, el trabajo igualmente muestra cómo los hábitos de vida poco saludables –como podrían ser el tabaquismo, el sueño insuficiente, el sedentarismo o una alimentación con un consumo bajo en frutas y alto en carnes procesadas– también ayudan al desarrollo de múltiples enfermedades crónicas. Los hallazgos de la investigación, a cargo del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la UAM, han sido publicados en una nota de prensa por la institución académica este lunes.

Más de una década analizando a 400.000 personas

El estudio, que ha sido publicado en 'Archives of Gerontology and Geriatrics', hizo un seguimiento durante 14 años a 407.115 personas de entre 40 y 70 años de Reino Unido procedentes de la base de datos a gran escala UK Biobank. Los resultados logrados son acordes con otros trabajos académicos previos que asociaba el poco contacto con familiares y amigos con un mayor riesgo para el paciente de padecer multimorbilidad.

Los investigadores tomaron en cuenta nueve enfermadades crónicas que se encuentran entre las principales causas de muerte en países de altos ingresos y que se relacionan con una peor calidad de vida para evaluar la multimorbilidad: diabetes, ictus, enfermedad coronaria, depresión, artritis, enfermedad de Parkinson, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y distintos tipos de cáncer.

“Son muy pocos los estudios que analizan de forma conjunta los factores sociales y de estilo de vida en relación con el riesgo de desarrollar multimorbilidad en población de mediana edad”, explica Damián González-Beltrán, doctorando de la Facultad de Medicina de la UAM y primer autor del trabajo.

La importancia de socializar

Tras el análisis de los investigadores de la UAM, los resultados reflejan que el aislamiento social, independientemente de la percepción de soledad del paciente, es un factor de riesgo importante para la multimorbilidad.

En concreto, las personas jóvenes y de mediana edad que se sienten solas y, además, están socialmente aisladas presentan una mayor carga de enfermedades crónicas o son más propensas a poder padecer esta situación médica.

Según González-Beltrán, “el abordaje de las enfermedades crónicas sigue siendo un gran desafío para los sistemas sanitarios”. El autor del estudio destaca la necesidad de impulsar actuaciones comunitarias que se enfoquen tanto en los factores sociales como en los hábitos de vida de las personas, para según él, "reducir la carga de enfermedad asociada a la multimorbilidad a medida que envejece la población".