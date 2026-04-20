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La portada de EL PERIÓDICO del 21 de abril de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 21 de abril de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de abril de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de abril de 2026

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  5. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  6. Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
  7. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  8. Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de abril de 2026

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