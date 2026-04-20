El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

El Gobierno pondrá en marcha un plan de choque en Catalunya para regularizar a 46.500 migrantes cuyos expedientes siguen encallados en el sistema de Extranjería antes del próximo 16 de junio. Se trata de una medida que pretende evitar que estas personas, que esperan desde hace meses legalizar su situación en España, se acojan ahora al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno y aliviar en cierta medida la presión que han sufrido este lunes los ayuntamientos catalanes. Así, estas cerca de 50.000 personas irían aparte de las 150.000 que prevé regularizar mediante el proceso extraordinario la Generalitat.

La medida busca evitar que estos ciudadanos acudan al proceso de regularización extraordinaria

Lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, tras una reunión con la Generalitat, los municipios, las entidades sociales, patronales y sindicatos catalanes en el Palau Robert de Barcelona para tratar el proceso de regularización extraordinaria. "La idea es poner el contador a cero en las oficinas de Extranjería", ha explicado.

"Es normal que haya colas"

Tras el encuentro, Prieto ha explicado que las 56 oficinas de Correos y de la Seguridad Social que se han habilitado desde este lunes en Catalunya para tramitar las solicitudes de la regularización extraordinaria atenderán en los dos primeros días de atención presencial a más de 2.500 personas, que ya tienen cita previa. Aunque se trata de una cifra "buena", el delegado espera que crezca "exponencialmente" durante la semana, a medida que los potenciales beneficiarios acaben de recopilar los documentos necesarios y soliciten la cita previa en alguno de estos centros.

El Gobierno admite que ha faltado coordinación con el mundo local y anuncia que una mesa técnica monitorizará el proceso

Preguntado por las colas que se han dado este mismo lunes en distintos ayuntamientos de Catalunya para, precisamente, recoger documentación como el padrón o el informe de vulnerabilidad, Prieto ha admitido que "ha faltado tiempo" para coordinarse con el mundo local y las entidades, aunque le ha quitado hierro al asunto. "Es normal que haya colas, es un trámite muy relevante", y ha anunciado que trabajan en una mesa técnica que monitorizará el funcionamiento del proceso las próximas semanas.

"Tengo total convicción de que la medida saldrá muy bien en España, pero que en Catalunya será excelente" Carlos Prieto — Delegado del Gobierno en Catalunya

"Tengo total convicción que la medida saldrá muy bien en España, pero que en Catalunya será excelente", ha asegurado el delegado, que confía en que se regularice la situación de gran parte de las 150.000 personas que podrían acogerse a la medida en todo el territorio catalán según la Generalitat.

Medidas del Govern

Precisamente para favorecer el funcionamiento del proceso, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que el Govern aprobará este martes en el Consell Executiu un paquete de medidas. En concreto, Martínez Bravo ha explicado que la Generalitat ya ha impulsado una página web propia con toda la información disponible sobre el proceso y los puestos tanto de información como de tramitación para los migrantes que quieran regularizarse.

También se llevará a cabo un programa de formación para los técnicos tanto de la Generalitat como del mundo local, por el que ya han pasado unos 1.200 trabajadores públicos. Además, el Govern prevé ofrecer acompañamiento a las personas más vulnerables para que no se queden fuera de la medida, fomentar la inserción laboral de los inmigrantes que acaben accediendo a la regularización extraordinaria y desarrollar políticas para incentivar el aprendizaje del catalán entre estas personas.

La Generalitat ha impulsado una web propia con toda la información relativa al proceso de regularización

Por su parte, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha asegurado estar trabajando en combatir las campañas de 'fake news', las estafas y los discursos de odio que han girado estas semanas en torno al proceso. Menor también ha recordado que se calcula que el 60% de las personas que se acogerán a la medida son mujeres.

Entidades y sindicatos piden más recursos

En la reunión de este martes también han participado entidades sociales y sindicatos, que están llamados a tener un papel clave en la medida. El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha reclamado que el Gobierno refuerce a las entidades "por el sobreesfuerzo que comportará atender" a todas las personas interesadas. Trabado también ha demandado una mayor fluidez en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, en el que las entidades y sindicatos pueden darse de alta para presentar solicitudes en nombre de los interesados. Algunas entidades estaban esperando a que el texto definitivo del Real Decreto se publicara en el BOE para solicitar formar parte y aún no han recibido los permisos para empezar a tramitar los documentos.

Por su parte, Camil Ros, secretario general de UGT en Catalunya, ha llamado a defender una medida que "sacará a 150.000 personas de la explotación laboral". También ha asistido a la reunión la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, que ha puesto el acento en asegurar que, una vez regularizadas, los migrantes no pasen a ser "trabajadores de segunda". "No podemos ir haciendo regularizaciones extraordinarias continuamente, hay que reformar la Ley de Extranjería", ha añadido. Precisamente, el sindicato ha demandado este lunes que se refuerce "un 30%" la plantilla de Correos para poder hacer frente al aluvión de papeleo.

Illa defiende el proceso

El president de la Generalitat, Salvador Illa, también ha salido en defensa de la medida. “Es una decisión profundamente humana y cristiana, justa y moral, que nos hace mejor como país y como sociedad”, ha asegurado durante la clausura de una conferencia sobre Antoni Gaudí en el Palau de la Generalitat.

Además de recordar que tras las cifras hay personas con nombres y apellidos y que se está normalizando la situación de personas que están ya conviviendo en los barrios y puestos de trabajo, ha lanzado una pregunta retórica contra los detractores de la iniciativa: “¿Cuál es la alternativa? ¿Convertir personas en invisibles? Ante el odio, esperanza y convivencia"”. Illa también ha hecho un llamamiento a "tener memoria" y a recordar cómo llegaron a Catalunya muchas personas procedentes de España en los años 60 y 70. "Pronto olvidamos las cosas. La regularización es memoria, pero también es futuro", ha concluido.