El pederasta Josep Blay, más 60 años en contacto con menores: “Los escolapios podrían haberlo evitado, trasladaban el problema a otra parte"

Lo que más duele a Meritxell, víctima del sacerdote Josep Blay en Igualada, es tomar consciencia de que los escolapios fueron cambiando de colegio al pederasta en lugar de apartarlo de los menores. Después de abusar de Meritxell, a principios de los 90, Blay fue trasladado a Alella. Y en ese municipio del Maresme, Blay agredió sexualmente a cuatro niñas, tal como relata el documental ‘La Fugida. Veritats Ocultes’. Al verlo por televisión –se emitió por 3Cat el pasado 24 de marzo–, Meritxell confirmó una inquietud que siempre había tenido encima: que Blay siguió abusando después de Igualada.

“Es un sentimiento de impotencia y culpabilidad, porque esto [los escolapios] podrían haberlo evitado. Sacaron el problema de aquí y lo llevaron a otro sitio. A mí no me molestó más, pero lo hizo a otros. Es muy fuerte”, razona.

Colegios distintos

Según explica una portavoz de la Escola Pia de Catalunya, los docentes de la congregación eran destinados a los distintos colegios de la orden por periodos de tres años. Las llamadas ‘obediencias’.

La primera obediencia de Blay comenzó en Granollers, en 1964. Según dos exalumnos de esta escuela, Blay se comportó allí como un docente “violento”, e incluso “sádico”. Pero estas dos personas desconocen si también abusó sexualmente de alguno de sus compañeros.

En 1967 comenzó la segunda obediencia, en Sitges. En la capital del Garraf constan los primeros abusos sexuales de Blay. Los sufrió Josep Cardeñoso, uno de los protagonistas de ‘La Fugida. Veritats Ocultes’, una coproducción de 3Cat, Ottokar y EL PERIÓDICO, que revela que el encubrimiento de Blay por parte de su hermandad ha durado décadas. En Sitges, además de violar a Cardeñoso, también apaleó a otro exalumno, Llorenç García.

Más escuelas tras las alertas

La tercera obediencia de Blay fue en Moià, en 1970. En Moià estuvo seis años, hasta 1976. De Moià, Blay fue a Tàrrega, donde ejerció seis años más. En 1985 Blay fue destinado al colegio de Caldes de Montbui. Y en 1988 se trasladó a Igualada hasta 1991. En Igualada abusó de Meritxell, que explicó en casa lo que estaba ocurriendo. La abuela de Meritxell alertó a la orden, y Blay fue enviado a Alella.

En Alella, Blay alternó clases en la escuela con la gestión de los cursos de catequesis en la parroquia del pueblo. Durante esas clases de preparación para la primera comunión agredió sexualmente a –por lo menos– cuatro niñas de 8 años.

Tras las protestas de las familias de estas menores, Blay siguió en contacto con menores de Tàrrega. En 2016 fue localizado por la madre de una de las niñas en una escuela de Balaguer. En este pueblo de Lleida, como en Alella, Blay seguía a cargo de los cursos de catequesis.

Condena

En junio de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a Blay por los abusos perpetrados en Alella. A pesar de la sentencia, la docuserie ‘La Fugida. Veritats Ocultes’ lo localizó meses después, en otoño de 2024, en el interior de un colegio de la zona alta de Barcelona, el noveno que consta a este diario.

Blay acudía casi diariamente a esta escuela, donde coincidía con menores de la misma edad que sus víctimas de Alella, para oficiar misa para una comunidad de monjas sita en el mismo edificio. La dirección de la escuela, tras ser avisada de la condición de pederasta condenado de Blay, aclaró que desconocía sus antecedentes, subrayó que este religioso no hacía ninguna actividad con alumnos y procedió a expulsarlo inmediatamente de un recinto escolar al que le ha prohibido regresar.

Entre 1964 y 2024 Blay siempre ha estado en contacto con menores. Según otro exalumno que ha contactado con este diario, Blay, antes de su primera obediencia en Granollers, también ejerció en un colegio escolapio de la calle de Diputació de Barcelona. Sería el colegio número diez. En total, más seis décadas durante las cuales ha sido para algunos estudiantes un buen profesor y, para otros, un religioso que se apartaba de su predicamento porque maltrató sexual, física y psicológicamente a una cifra aún desconocida de niños y niñas.