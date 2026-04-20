El pantano de Talarn, en el Pallars Jussà, comienza a desembalsar agua tras alcanzar su límite

El pantano de Sant Antoni o Talarn, en el Pallars Jussà, ha empezado este lunes a desembalsar agua tras superar el límite de su capacidad, 227,675 hectómetros cúbicos. De las siete compuertas que tiene la presa, se ha abierto una. Según Endesa, la presa suelta 60 m³/s de agua. El pantano de Talarn tiene siete compuertas automáticas de levantamiento con contrapeso superior. Cuando el nivel del agua llega a cierto nivel, se abre la primera compuerta, y así sucesivamente en función del volumen de agua que entra en el pantano. Actualmente entran unos 110 m³/s. La imagen del agua saltando es una de las más esperadas por los vecinos del Pallars Jussà por su espectacularidad.

El embalse de Talarn es la superficie de agua dulce en profundidad más grande de Catalunya y la tercera más extensa. La presa de Talarn está evacuando agua por las compuertas y por las cañerías que están en el pie de la presa. Las previsiones son que el deshielo dure aún varios días y, por lo tanto, se pueda disfrutar del espectacular salto de agua de las compuertas de Talarn.

214,3 gigas vatios de energía

Según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el incremento semanal del embalse es de 13,11 hectómetros cúbicos, favorecidos, principalmente por el deshielo que tiene lugar estos días en la cabecera del río Noguera Pallaresa, que nutre el pantano. Con este volumen acumulado, la presa del embalse está turbinando 214,3 gigas vatios de energía, que es prácticamente el máximo a que puede llegar la infraestructura.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado este lunes del riesgo de tormentas y lluvias intensas (15 l/m² en 1 hora) con la posibilidad de que se formen avenidas repentinas y barrancos en la demarcación de Lleida. La CHE ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicas a la Agencia Estatal de Meteorología y seguir las indicaciones de Protección Civil.