Las ONG exigen a Servicios Sociales de València que firmen certificados de vulnerabilidad: "No atienden a la gente y nosotros no damos abasto"

Las ONG que se presentaron voluntarias para ser entidades colaboradoras en el proceso de regularización de migrantes no dan abasto. A sus puertas se agolpan las personas que están reuniendo la documentación necesaria para presentar su solicitud al proceso de regularización extraordinaria. Hoy es el primer día para poder presentar el expediente de forma presencial, pero las personas migrantes que hoy colapsan las entidades sociales lo que quieren es el certificado de vulnerabilidad.

El certificado de vulnerabilidad es un modelo "tipo" que solo pueden emitir o la administración pública competente (los servicios sociales municipales) o las entidades sociales que se registraron como colaboradoras de extranjería para este proceso. Sin embargo, las entidades sociales aseguran que están desbordadas porque el Ayuntamiento de Valencia "ha hecho un cuello de botella con las solicitudes, porque registra la petición pero no emite informes. No están atendiendo a la gente, de hecho nos están derivando a la gente y nosotros no tenemos músculo para el aluvión de personas que estamos recibiendo. Hay gente durmiendo en la calle para que les atendamos", explican desde la Fundación Altius, donde han repartido citas para toda la semana, a razón de 100 diarias.

Desde Valencia Acoge tampoco entienden que los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de València "no estén atendiendo" a la población migrante para el proceso de regularización extraordinaria. "Nosotros empezaremos a emitir informes de vulnerabilidad en dos días, en cuanto sepamos con certeza si la firma debe ser digital o sirve la firma manual. Sabemos que el sello sí es necesario y que la firma debe ser de un trabajador social pero dudamos en si la firma manual no será válida así que lo queremos comprobar", explican.

La "inacción" bloquea el proceso

Desde el movimiento Regularización Ya València ya alertaron de que la "inacción" de los servicios sociales municipales podía bloquear el proceso. "Le pedimos a los ayuntamientos que faciliten las citas, atiendan a la población y den información. Los Servicios Sociales deben estar dispuestos a firmar los certificados de vulnerabilidad sin tener que pedir a las personas el padrón o darlas de alta en el sistema. Es un certificado que solo sirve para el proceso de regularización extraordinario. Es un modelo hecho solo por y para eso. De hecho fue la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien dijo que una persona sin la documentación en regla es vulnerable."

"Solo me falta el certificado"

Marlene tiene tres hijos, pero viven en Honduras. Lleva dos años y medio en Valencia y trabaja en el sector hogar cuidados, sin contrato. Por eso, ella necesita el certificado de vulnerabilidad, algo que no necesitaría sin sus hijos vivieran con ella en València o hubiera trabajado en alguna ocasión con un contrato. La mujer vive en Orriols, uno de los barrios con mayor índice de migrantes, así que hace cola desde las 6 de la madrugada para poder coger una cita previa con la que obtener el certificado de vulnerabilidad.

"El viernes pasado estuve en el Ayuntamiento de Valencia y me dijeron que allí no tenía nada que hacer. Que buscara una ONG que prestara el servicio y eso he hecho. Pero ahora no hay citas y es el último documento que me falta. Los abogados de extranjería presentan la solicitud pero tú debes reunir la documentación, claro. Solo me falta el certificado de vulnerabilidad", explica. Y sigue, sin éxito, en busca de un certificado clave en la documentación y al que no tiene acceso.