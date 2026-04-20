Retrasos de una hora en las citas durante la primera jornada presencial de regularización de migrantes en Madrid

“Estoy feliz, agradecida a Dios y al presidente, ya que la iniciativa viene de su parte”, dice Joana con una sonrisa. Ha sido una de las primeras en solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes este lunes, 20 de abril, en una oficina de Correos de Madrid. Llegó hace un año y medio a España desde Venezuela y, aunque en diciembre realizó la solicitud de asilo, pronto redireccionó su objetivo. “No sabíamos que sucedería todo esto. Fue una muy buena noticia. A partir de hoy será menos el tiempo que tenga que esperar para volver a trabajar. En Venezuela soy archivóloga, pero aquí me dedico al mantenimiento de forma esporádica”, dice. Lo pensaron mucho. Tenían la vida prácticamente hecha allí. Pero no aguantaron más. La “precariedad” y la “delincuencia” se volvieron insoportables: “No es lo que queremos para los últimos años de nuestra vida. Esa angustia constante, no poder decir ni reclamar nada…”. Joana llegó a la oficina a las 9:30 de la mañana carpeta en mano. Sin embargo, no ha sido atendida hasta cerca de las 11:00.

“Está habiendo retrasos de casi una hora, pero entiendo que están empezando, que es el primer día. Afortunadamente salió todo bien. Nuestra idea en este país es aportar como profesionales, insertarnos laboralmente y pagar impuestos como los demás”, suma. Desde este lunes se abre el plazo para solicitar presencialmente la regularización extraordinaria de migrantes, tras el inicio previo de las solicitudes telemáticas el 16 de abril, que ya han registrado miles de peticiones y citas. La tramitación podrá realizarse en algunas sedes de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, con horarios específicos. Podrán acogerse quienes estén en España antes del 1 de enero, incluidos solicitantes de asilo, siempre que acrediten al menos cinco meses de estancia continuada y carezcan de antecedentes penales. Para ello deberán presentar documentación que pruebe su permanencia en el país, entre otros requisitos. Los beneficiarios obtendrán un permiso de residencia y trabajo de un año, con posibilidad de acceder después a una autorización más estable o solicitar una prórroga. Se esperan más de 500.000 solicitudes de personas en esta situación.

Joana Moreno, de Venezuela, tras solicitar la regularización este lunes, 20 de abril. / EPE

Entre las primeras citas se encuentra Karen, quien ha pasado cerca de 30 minutos frente al mostrador. “Tenía una de las primeras citas, pero hasta las 11:00 no me han atendido. Al ser el primer día, hay un poco de colapso. Los asesores se tienen que preguntar entre ellos o a sus superiores para saber qué trámites validar o cuál es el procedimiento a seguir”, relata la joven. Tiene 30 años y llegó de Bogotá hace justamente un año. También pidió la cita presencial el pasado viernes, nada más abrirse el plazo, ya que no puede permitirse pagar a un abogado: “Pese a ser analista de calidad y estudiante de psicología, llevo meses trabajando como repartidora de Uber y Glovo. Ha sido muy duro. No había montado nunca en bicicleta y orientarme por las calles de Madrid ha sido muy complicado. Me he perdido muchas veces, pero ahí he seguido”. Su intención es retomar su profesión en el país y dejar atrás la precariedad laboral: “Se han aprovechado de mí y no me han pagado lo que debían. En la salud también lo notaré. Pese a tener el CIPA, al reclamar las recetas médicas he estado pagando los medicamentos sin descuento. Ahora podré ahorrar”.

20 minutos por solicitante

Del último mostrador sale Nubia. Mañana tendrá que repetir el trámite. Esta vez para sus hijos. A sus 47 años, dejó Caracas hace dos años y medio en busca de un futuro mejor para su familia. “Podré optar a un mejor trabajo. Ahora estoy limpiando casas y cuidando a personas mayores. Esto es lo que todos buscamos. Quiero que mis hijos tengan las mismas oportunidades que el resto”, dice. Tampoco ella puede permitirse los servicios de un gestor que realice la solicitud de forma telemática, por lo que pidió la cita presencial en una oficina de la capital: “No he pagado nada, ha sido rápido y sencillo. He presentado mis historiales, cursos y voluntariados y todo ha ido bien”. El horario de atención de citas en las oficinas de Correos es de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 en aquellas con turno continuado. “Se estima una duración aproximada de 20 minutos por tramitación. Tenemos que ver cómo se va desenvolviendo. En caso de necesidad por colapso, incrementaremos el personal dedicado a ello”, sostiene Aroa García, gerente de Negocio Minorista y Servicios del Área Centro de Correos.

La tramitación podrá realizarse en algunas sedes de la Seguridad Social, Correos y Extranjería. / EPE

El consejo de García es el siguiente: “Que vengan siempre con cita previa. Nos encontramos a muchos ciudadanos que vienen a preguntar sin cita, por lo que no podemos gestionarlo. Deben entrar a la web del Ministerio o llamar al 060 para iniciar los trámites”. Señala, además, que, si bien en algunas de las 36 oficinas habilitadas existe una mayor carga de solicitudes, todavía hay disponibilidad para nuevas citas. “La gente viene organizada. Hay algún despistado, pero en seguida les informamos”. Según las primeras informaciónes, el Ayuntamiento de Madrid ha registrado un salto de 1.500 a 5.500 citas diarias tras abrirse el proceso de regularización. “Esta es la realidad. Todo se ha hecho sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas”, ha señalado José Fernandez, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Asimismo, ha denunciado que el certificado de vulnerabilidad se remitió a los ayuntamientos el mismo día en que ya se estaban acumulando solicitudes. "¿Cómo vamos a hacer que un funcionario, un trabajador social, certifique la vulnerabilidad si no tenemos información sobre esa vulnerabilidad?".

Reunión "urgente"

No ha sido el único en pronunciarse. La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha alertado de un "colapso" en los servicios municipales de la región y ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, una solución. Según Europa Press, lo ha trasladado este lunes en una misiva remitida a la Delegación del Gobierno en la que ha mostrado su "preocupación" por la "situación límite" que las políticas migratorias del Ejecutivo central "están llevando a muchos ayuntamientos". Piquet ha rechazado valorar la “oportunidad” de dicha medida o la “intención” a largo plazo con que se realiza. Además, ha solicitado formalmente una reunión “urgente” para tratar este asunto y encontrar “la solución que más beneficie a los intereses políticos o partidistas de ningún gobierno, sino a los ayuntamientos y ciudadanos de toda la región”.

El Ayuntamiento de Madrid ha registrado un salto de 1.500 a 5.500 citas diarias tras abrirse el proceso de regularización. / EPE

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado este lunes a la colaboración de todas las administraciones para facilitar la regularización de migrantes, tras denunciar "obstáculos" por parte de algunos ayuntamientos. "No es de recibo que estemos encontrando obstáculos por parte de ayuntamientos para poner trabas, que no se las están poniendo al Gobierno de España, sino a los ciudadanos que tienen, como vemos, esperanzas puestas en este procedimiento", ha comentado. La ministra ha restado importancia a la posibilidad de que haya alguna administración que no colabore, al remarcar que son muchas las entidades que han dado un paso adelante para hacerlo: "Hemos diseñado un procedimiento en el que no queremos que haya burocracias que obstaculicen los proyectos de vida de miles de ciudadanos", ha añadido.