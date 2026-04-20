El Meteocat activa avisos por lluvias torrenciales y tiempo violento en la provincia de Girona y advierte de posibles inundaciones

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) advierte que el temporal previsto para este lunes por la tarde ha tomado una magnitud mayor de lo esperado. Hay al menos siete comarcas del noroeste en aviso por lluvias torrenciales hasta como mínimo las seis de la tarde. También se han activado tres avisos por tiempo violento en la Garrotxa, Pla d'Estany y Alt Empordà ante un temporal que podría descargar con intensidad durante las próximas horas y llegar acompañado de granizo y fuertes rachas de viento. La Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte, advierte de que este fenómeno podría causar posibles inundaciones en la zona y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio, alejarse de zonas inundables y no cruzar ríos y barrancos mientras duren estas lluvias.

Los modelos indican que esta semana estará marcada por los contrastes meteorológicos en Catalunya. Por las mañanas se esperan situaciones de estabilidad meteorológica, buen tiempo y temperaturas de hasta 30 grados. Y por las tardes, tal y como explican los expertos, todo apunta a la formación de nubes y eventuales tormentas que, en algunos puntos, podrían ser especialmente intensas. Este lunes, por ejemplo, se habían activado avisos por intensidad de lluvias en varias comarcas catalanas como el Empordà, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona y la Selva ante precipitaciones que podrían descargar con fuerza en periodos de apenas 30 minutos durante la tarde. Pero llegado el momento, las lluvias han sido aún más violentas de lo esperado.

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La intensidad de la tormenta ha obligado al Meteocat a emitir varios avisos por tiempo violento entre las cuatro y las seis de la tarde ante la posibilidad de que las tormentas lleguen acompañadas de granizo de más de dos centímetros, fuertes rachas de viento y hasta posibles tornados. Este fenómeno supone un peligro de 6 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos utilizada por el organismo. Preocupa, sobre todo, el impacto de este fenómeno en la Garrotxa y Berguedà, donde los avisos activados son de nivel rojo, el más alto contemplado.