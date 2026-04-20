Núria y Fernando, familia de acogida de urgencia: "Cuando te llaman, sales corriendo de casa a la hora que sea"

Fernando Barroso, de 55 años, llevaba un tiempo informándose sobre el tema. Después de ver un reportaje sobre las familias que acogen a menores bajo tutela de la Generalitat, no podía dejar de darle vueltas a la opción. Tras un tiempo de reflexión, decidió dar el paso y plantear la idea a su mujer, Núria Magriñà, de 54. La sorpresa fue mayúscula cuando ella reveló que también llevaba semanas investigando sobre el asunto, y le puso sobre la mesa los documentos que había estado leyendo. Solo quedaba lograr el visto bueno de su hijo, Marc, que por entonces tenía 15 años. "Cogió los papeles, subió a su habitación y cuando bajó nos dijo: 'Quiero que seamos familia de acogida de urgencia y diagnóstico'", explica la mujer. Y ese mismo día llamaron al 012 para saber cómo podrían hacerlo.

Se trata de un modelo de acogida por el que una familia cuida de un menor, que normalmente solo tiene días o meses, hasta que la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància (DGPPIA) –la antigua DGAIA– decide cuál es la mejor opción de futuro para él: regresar con su familia biológica si no existe riesgo, pasar a un régimen de acogida permanente o bien ser adoptado por alguna otra familia. Precisamente este modelo se ha seguido con el bebé de Barcelona presuntamente maltratado por sus padres una vez ha recibido el alta hospitalaria, mientras que los técnicos de Drets Socials resuelven su expediente.

"La despedida es el momento dulce porque sabes que siguen su camino"

Niños "con mochila"

"No me veía batallando con adolescentes", explica Barroso, como uno de los motivos para elegir su régimen de acogida. "Es un trabajo muy enriquecedor, pero que desgasta... Y no me veía teniendo un chaval durante cinco o 10 años", afirma. Coincide Magriñà, aunque a ella el tiempo le ha hecho cambiar un poco de opinión. "Quizá sí que arrancaría con una acogida simple, pero sé que tenemos que estar los dos de acuerdo... Y no dejaría las de urgencia, porque las encuentro muy necesarias", añade.

Todos los niños que llegan a casa de Magriñà y Barroso, pese a ser muy pequeños, "llevan su mochila". "Algunos de ellos llegan con patologías, depende de si los padres han sido consumidores de alguna sustancia o no. Los que tienen el síndrome de alcoholismo fetal están más de un mes sin dormir bien", explica Barroso. "Creo que siempre es mejor casa que un centro", añade Magriñà, aunque estos últimos, apunta, "son necesarios porque no hay suficientes familias de acogida", añade Barroso.

"Si no tienes claro que no son tus hijos, no lo hagas"

La pareja empezó a acoger a menores en 2015. Desde ese año ya han pasado ocho bebés por su casa de Sant Feliu de Llobregat. Ahora están con un pequeño al que conocieron cuando tan solo tenía 10 días de vida, aunque han llegado a acoger a niños y niñas de un solo día. De hecho, una vez que las familias de urgencia y diagnóstico avisan de que están disponibles para recibir a otro bebé en sus casas, la llamada puede llegar en cualquier momento. "Te llaman y echas a correr. Lo primero que pides es qué leche beben para salir corriendo a la farmacia, qué tipo de biberón y qué talla tienen para los pañales", explica Magriñà.

Límite de seis meses flexible

Ahora, más de una década después de empezar a acoger, ya tienen una habitación en casa con ropa, juguetes, cunas y demás objetos para salir del paso, pero las primeras veces no fueron fáciles. "La primera acogida fue muy corta pero muy intensa, porque pasábamos mucho por el hospital", explica la mujer.

Aquella primera duró solo un mes, pero la acogida puede alargarse bastante más. En principio, el límite son seis meses, aunque las familias ya están avisadas de que en algunos casos el plazo puede ser mayor. Antes del bebé que cuidan ahora, Magriñà y Barroso estuvieron dos años con un menor mientras se determinaba cuál era la mejor solución para su futuro en un caso en el que intervenían varios países, y en el que la burocracia retrasó todo el proceso.

"Te llaman y echas a correr. Lo primero que pides es qué leche beben y qué talla tienen de pañales"

Para Barroso y Magriñà, cada despedida es diferente, aunque esta última fue de las más duras. "Aún me salta la lagrimilla cuando lo pienso, pero al final sabes que están haciendo su camino, que eres un vagón dentro del tren y que hay un momento en el que toca cambiar de tren", explica Magriñà. "No quiero desanimar a nadie, porque hacen falta familias, pero si no tienes claro que no son tus hijos, no te metas", añade Barroso. "Hay mucha gente que nos ve y nos dicen que les costaría verse despidiendo a niños tan pequeños, pero yo creo que es la parte más dulce, porque además no te hacen preguntas incómodas que no sabes cómo responder", explica Magriñà.

'Padrí' y 'padrina'

Se refieren, por ejemplo, a preguntas relacionadas con sus familias biológicas. En la mayoría de casos, los parientes del bebé pueden verlo en un régimen de visitas semanales en las que no participa la familia de acogida. Para "no tocar algo que no deberíamos tocar", Magriñà y Barroso se hacen llamar "'padrí' y 'padrina'", según aclaran.

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De momento, la pareja no se plantea dejar de acoger a más niños. "Como los 'rockeros', hasta que el cuerpo aguante", bromea Barroso. De momento, continúan haciendo ciertos descansos entre acogida y acogida, pero nada les hace plantearse parar. De hecho, su caso ya ha hecho que hoy, en Sant Feliu de Llobregat, otras tres familias se hayan subido al carro.