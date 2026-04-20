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Directivo de Meta

Este ejecutivo aragonés es la mano derecha de Zuckerberg y gana más de 20 millones en 2025

Javier Oliván es director operativo de la matriz de Facebook e Instagram desde 2022

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, junto al empresario aragonés Javier Oliván, en una imagen de archivo.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, junto al empresario aragonés Javier Oliván, en una imagen de archivo. / X

Alberto Arilla

Zaragoza
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El ejecutivo altoaragonés Javier Oliván, mano derecha del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en Meta, percibió una retribución total de 24,5 millones de dólares (20,8 millones de euros al cambio) el pasado 2025. Así lo recoge el medio económico especializado Expansión, en base a la documentación que la tecnológica ha remitido recientemente a la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de la bolsa de Estados Unidos.

Esta millonaria retribución, según el citado diario, se divide entre el salario fijo, que supera el millón de euros anuales, y los incentivos ligados a las acciones que Oliván posee en la matriz de redes sociales como Facebook o Instagram, donde figura como director de operaciones desde 2022 y que en este caso superaron los 15,5 millones de euros. A estas cifras se les suma un bonus en efectivo por más de 2,3 millones de euros tras las últimas subidas aprobadas por el consejo directivo de Meta y otras compensaciones (primas, programas de jubilación y seguridad personal...) superiores a los 1,8 millones de euros.

Según el citado artículo de Expansión, Oliván, que es uno de los seis grandes ejecutivos del gigante tecnológico estadounidense, consolidó además un paquete de más de 70.000 acciones valoradas en más de 41,6 millones de euros (49 millones de dólares).

De Sabiñánigo a Silicon Valley

El empresario, natural de Sabiñánigo, trabaja en Facebook (ahora Meta) desde 2007, primero como director de crecimiento y, desde la dimisión de Sandberg Sheryl hace cuatro años, fue nombrado director de operaciones de la compañía. Según la revista Forbes, Oliván es uno de los hombres mejor pagados del mundo. Antes de trabajar en la multinacional norteamericana, fue director de producto en Siemens Mobile.

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Javier Oliván

El empresario oscense Javier Oliván, número 2 de Meta. / EL PERIÓDICO

En su currículum, tras estudiar hasta el Bachillerato en su Sabiñánigo natal, se licenció en Ingeniería Automática y Electrónica Industrial por la Universidad de Navarra. Del mismo modo, en el centro navarro completó su formación con un Máster en Ingeniería Eléctrica y, posteriormente, obtuvo un Master of Bussiness Administration (MBA) en la prestigiosa Stanford University. Además de sus responsabilidades en Meta, Oliván forma parte de la junta de Endeavor, una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo al ecosistema global de emprendedores.

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