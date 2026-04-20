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Regularización de inmigrantes

La historia de Douglas Díaz, uno de los primeros inmigrantes en solicitar la regularización en Oviedo: "Me gustaría poder trabajar en el sector de la construcción"

"Desde que llegué a España, me he encontrado mucha gente buena, pero también muy mala. Una vez estuve trabajando durante semanas y no me pagaron nunca", explica

Douglas Díaz en la entrada de la oficina de Correos de Oviedo.

Douglas Díaz en la entrada de la oficina de Correos de Oviedo. / Pelayo Méndez

Pelayo Méndez

Oviedo
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Douglas Díaz fue uno de los primeros en presentarse este lunes en la oficina de Correos de la calle Alonso de Quintanilla, en Oviedo (Asturias), en el arranque de la atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central. Sin colas visibles y con un sistema organizado por turnos, la jornada empezó con aparente normalidad en las dependencias habilitadas.

Para este venezolano, el trámite supone mucho más que un papel. Es, sobre todo, la posibilidad de dar estabilidad a su vida en España. "Para mí sería tranquilidad", resume, aludiendo a la situación que arrastra desde su llegada. Tiene una hija de dos años y su prioridad es poder acceder a un empleo regular. "Me gustaría mucho tener la oportunidad de trabajar para empresas, sobre todo en la construcción, que es a lo que me dedico", explica.

Su historia está marcada por la precariedad. Durante este tiempo, asegura haber encadenado trabajos sin garantías y, en ocasiones, sin cobrar. "Me ha tocado muy duro. He encontrado gente buena, pero también muy mala. He trabajado y no me han pagado", relata.

El inicio del proceso, que comenzó de forma telemática el pasado día 16 y que desde hoy permite la atención presencial en más de 370 oficinas de Correos y más de 60 de la Seguridad Social en todo el país, abre una puerta que llevaba tiempo esperando. En Asturias, las solicitudes pueden formalizarse en Gijón, Oviedo, Avilés y Pola de Siero.

Aun así, la incertidumbre persiste. Douglas reconoce que sigue "a la expectativa" y critica las dificultades para obtener información clara. "Te mandan a llamar a un número y nadie contesta", apunta, reflejando la sensación de muchos solicitantes.

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La atención presencial continúa este lunes en la oficina de Correos de la calle Alonso de Quintanilla hasta las 17.30 horas. Además, por la tarde también será posible realizar gestiones en la oficina de la Seguridad Social ubicada en el edificio de la Tesorería, en horario de 16.00 a 19.00 horas.

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