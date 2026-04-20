"He dormido en el suelo": solo la mitad de los migrantes que han acudido a regularizarse en L'Hospitalet podrán ser atendidos este lunes

Largas colas, vigilias nocturnas y un cierto desbordamiento han marcado este lunes el primer día en el que se puede solicitar de forma presencial la regularización de la residencia en La Farga de L'Hospitalet, donde el ayuntamiento hoy solo podrá atender a la mitad de las personas que se han desplazado hasta este centro de atención donde se ha centralizado toda la atención a la ciudadanía relacionada con este proceso extraordinario. "He dormido en el suelo. Hacia las tres de la mañana ha habido un grupo muy grande de gente que casi me pasa por encima... Nos hemos jugado la vida, pero valdrá la pena", reflexiona Edgar Hernández, barbero hondureño que llegó a España hace dos años y que ha sido el primero en acceder a las instalaciones. En adelante, asegura, espera dejar de trabajar en negro.

La precaución y el temor a quedar fuera de la regularización ha llevado a familias enteras a pasar la noche junto al centro comercial. De hecho, desde el ayuntamiento se calcula que este lunes han llegado hasta la Farga unas 3.000 personas y que, tras las nueve horas de servicio que prevén dar –entre las 10 y las 19–, solo se podrán atender a 1.500. Aquellas que se queden fuera este lunes recibirán un volante para entrar con prioridad a partir de este martes a las nueve de la mañana. Según la teniente de alcaldía Laura García Manota, se espera que en L' Hospitalet pueda regularizar su situación unas 27.000 personas.

L'Hospitalet prevé que en la ciudad se regularicen cerca de 27.000 personas

"Lo que queremos es trabajo"

Precisamente para evitar el hecho de tener que volver al día siguiente, Juan, colombiano que reside en España desde hace un año, también llegó a las instalaciones el domingo a las diez de la noche. "Para no quedarnos fuera, llevamos unas 15 horas", relata Juan, que espera acreditar su certificado del padrón para poder entregarlo. "Lo que queremos es trabajo", resume, antes de que el amplio dispositivo de Policía Local y Protecció civil le dé paso al interior del recinto. También empleo regular busca Aida Leticia, natural de Honduras y que hace siete meses llegó a Catalunya para reunirse junto con sus hijos y nietos, que ya llevaban unos años en el país. "Hasta ahora la vida ha sido tranquila, cuidando de mis nietos, ahora espero poder conseguir un trabajo para ayudar en casa", afirma, tras pasar la noche a la intemperie sentada en una silla plegable.

"Espero que esto sirva para que quienes quieran aportar en este país lo puedan hacer de forma tranquila" — Marco Vinícus

Uno de los documentos más solicitados es el informe de vulnerabilidad, necesario para acreditar la integración social cuando no se cuenta con una oferta de empleo ni se va a trabajar por cuenta propia. Precisamente esta mañana en L'Hospitalet Marco Vinícius ha sido uno de los primeros en salir de la oficina de la Farga con este documento. Este joven músico del norte de Brasil lleva cerca de dos años intentando hacer vida en España. "Toco en el metro, doy clases... Pero llega un momento en el que necesitas un poco de estabilidad", reflexiona el brasileño, que llevaba desde las 23 horas de este domingo esperando para entrar. "Creo que faltaba un poco de información, yo salí de la cola un momento a por un café y casi me quitan el sitio", narra. "Espero que esto sirva para que todo el mundo que quiere venir a este país a aportar pueda hacerlo tranquilamente", sentencia con una sonrisa.