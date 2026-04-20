Crecen los franceses que ponen gasolina en La Jonquera durante el primer mes de rebaja del IVA de los carburantes

Los conductores franceses que se desplazan a poner gasolina en las gasolineras de La Jonquera, en el Alt Empordà, han crecido un 22%, tras el primer mes de la rebaja del IVA a los carburantes. Desde el sector señalan que el cliente del otro lado de la frontera ya era el más habitual antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo, pero destacan que ahora han notado que vienen conductores de "más lejos de Perpiñán" a repostar. Aun así, también se ha detectado un ligero descenso de los litros por vehículo, a raíz del incremento global del precio del crudo. Lo que sí es unánime entre todos los conductores que vienen del sur de Francia es la petición al Elíseo para que aplique una medida similar a la que ha tomado España de rebajar los impuestos.

En la gasolinera del Grup Tramuntana de La Jonquera las colas son constantes durante toda la mañana. Cientos de coches y autocaravanas se detienen a llenar el depósito en esta estación, una de las pocas de la localidad que es exclusiva para turismos y furgonetas. Todos ellos con un denominador común: la matrícula francesa. Los conductores del otro lado de la frontera ya eran los más habituales antes del estallido de la guerra en Irán y del incremento de precios, pero a raíz de la rebaja del IVA de los carburantes por parte del Gobierno español se han multiplicado.

Colas de coches franceses en una gasolinera de la Jonquera. / ACN

De hecho, el director general corporativo del Grup Tramuntana, Màrius Fàbrega, explica que han notado un incremento del 22% de clientes en el primer mes de rebaja del impuesto. Fàbrega señala que eso les ha obligado también a replantear los pedidos, para poder dar respuesta al incremento de demanda y reconoce que para el conductor francés, el precio "es un atractivo importante".

"Es un cliente que ya venía antes, pero es cierto que desde que se ha aplicado la medida hemos notado el aumento", señala Fàbrega, que celebra también que, de momento, los precios de los carburantes se están manteniendo "bastante estables", tras la subida inicial por la guerra. El director general del Grup Tramuntana también ha destacado el hecho de que no ha habido problemas de abastecimiento de crudo, aunque el conflicto sigue.

Una conductora francesa repostando en una gasolinera de la Jonquera. / ACN

Preguntado sobre la posibilidad de que Europa obligue a España a volver al 21% del IVA, Fàbrega reconoce que "restaría el diferencial y, por tanto, el atractivo que hay" para desplazarse a llenar el depósito, pero señala que se adaptarían a la situación. "No tenemos una opinión ni a favor ni en contra, porque son cosas que no se deciden aquí", destaca.

Con todo, el director general revela que han detectado un ligero descenso de un 4% en el número de litros que ponen los conductores cada vez que repostan. Esto, explica Fàbrega, se debe a que los clientes habituales que ya iban antes, a raíz de la escalada de precios de la gasolina, prefieren no llenar tanto el depósito.

"Vale mucho la pena venir"

Los conductores franceses que se acercan a la gasolinera reconocen que "vale mucho la pena" y explican que ya lo tienen como una "costumbre". Es el caso de Serge Orengo, que destaca que la diferencia de precio es "muy interesante", porque hay diferencias que pueden llegar a los 50 o 60 céntimos de euro menos por litro, respecto a gasolineras que están a un cuarto de hora en coche de La Jonquera, pero en el lado de la Catalunya Nord.

Orengo, como el resto de conductores, considera "muy acertada" la decisión del Gobierno español de rebajar el IVA de los carburantes y reclama que el Estado francés "haga lo mismo". "Lo tienen que hacer. Todos los franceses reclaman una rebaja, pero el Gobierno no quiere y eso no es normal", lamenta.

Otro conductor habitual que se desplaza a La Jonquera a repostar es Said. Él es de Ceret y está estudiando un ciclo superior de Logística y Transportes. Explica que llenar el depósito en La Jonquera le cuesta 66 euros, mientras que si lo hace en su pueblo, a escasos 25 kilómetros, tiene que pagar unos 20 euros más. "Vengo aquí porque es más barato. Soy estudiante y no tengo muchos recursos, es muy bueno para mí venir aquí", señala.

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En la misma línea se pronuncia Loupetis. Ella viene de Perpiñán, pero explica que conoce a gente que viene incluso de ciudades como Toulouse, a más de dos horas y media de La Jonquera, y llenan bidones homologados, aprovechando que bajan. "En Francia es muy caro y no rebajan los impuestos. Todo es muy caro", lamenta.