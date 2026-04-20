Colas en Salt ante la oficina que centraliza la información sobre la regularización extraordinaria: "Podremos acceder a cosas dignas"

Colas en Salt (Gironès) ante la oficina que centraliza toda la información y ofrece asesoramiento sobre el proceso de regularización extraordinaria abierto por el Estado. Unas ochenta personas de diversas nacionalidades –algunas de ellas ya con los documentos en la mano– esperan fuera del local, situado en el espacio municipal de Som Salt, para ser atendidos por los técnicos. De entrada, lo que se hace es darles cita previa para que regresen a partir de las once, cuando llegarán los voluntarios que se encargarán de atenderles. Además de recibir información, los migrantes que quieren regularizar su situación también podrán hacerlo de forma telemática a través de las entidades acreditadas.

El proceso de regularización extraordinaria abierto por el Estado permite tramitar las solicitudes por dos vías. Por un lado, de forma telemática y, por otro, presencialmente, con cita previa en las oficinas de Correos o de la Seguridad Social.

En Salt, el Ayuntamiento, junto con diversas entidades, ha abierto una oficina de asesoramiento que informa a las personas que acuden sobre la documentación que deben presentar. A primera hora de la mañana, unas 80 personas ya hacían cola. Sobre todo, este lunes los voluntarios atienden a los inmigrantes para informarles de todo el proceso y comprobar que tengan los documentos correspondientes –como, por ejemplo, el certificado de vulnerabilidad, que se pide en algunos casos–.

Cita previa

Después, una vez hechas las consultas, los voluntarios ofrecen a los inmigrantes la posibilidad de pedirles cita previa para tramitarlo presencialmente o bien, a través de las entidades acreditadas –como Cáritas–, se les da la opción de presentar los documentos por vía telemática. Tanto en esta oficina de la calle Anselm Clavé, donde se desplazarán técnicos de las entidades, como en las diferentes sedes que tienen en el municipio.

La situación que se vive en Salt, donde sobre todo hoy se informa, contrasta con la de la oficina de Correos de Girona, donde no hay colas. También porque en este caso, en la avenida Ramon Folch, se atiende a los inmigrantes con cita previa y ya se presenta directamente la documentación. A lo largo de la mañana, han dado una veintena de citas.

“Podremos optar a cosas dignas”

Entre quienes hacían cola a primera hora ante el local de Som Salt para informarse estaba Merlyn Jacqueline Rodríguez, de Honduras. Lleva siete años viviendo aquí y tiene todas las esperanzas puestas en el proceso de regularización. Durante mucho tiempo ha cuidado de personas mayores y se queja de que siempre ha tenido que cobrar en negro.

“Estamos muy contentos porque podremos optar a cosas dignas, porque ahora no podemos alquilar un piso y no tenemos muchos derechos”, afirma Rodríguez. Sobre ello, insiste en que los inmigrantes pueden “aportar muchas cosas” y que muchos vienen “preparados” y formados de sus países de origen.

Moussa Balde vino de Senegal en el año 2024. “Yo quiero los papeles para trabajar y poder ayudar a mi familia, que me espera en Senegal. Sin papeles no puedo trabajar”, asegura. Por eso, espera que este proceso de regularización le cambie la vida.

Keba Gaye también hace poco más de dos años que llegó a Catalunya procedente de ese mismo país africano. “Espero tener la suerte de tener papeles, poder seguir trabajando y mejorar nuestra vida”, dice. Ha acudido a la oficina de Salt para informarse porque no sabe cómo funciona todo esto. “He oído que necesito un certificado de vulnerabilidad y vengo a preguntar cómo va”, añade.

Precisamente, este certificado es uno de los puntos que genera más confusión. Así lo constata el técnico de acogida y ciudadanía del Ayuntamiento de Salt, Xavier Xarbau. “Fue una sorpresa para todo el mundo, tampoco estaba muy indicado a dónde había que ir y, por tanto, hoy nos ha venido mucha gente por esta cuestión”, explica Xarbau. Para acogerse a la regularización extraordinaria, el Estado pide que se presente el certificado de vulnerabilidad si la persona no ha trabajado de manera regular o bien si no convive con hijos y familiares.

Voluntarios y acompañamiento “integral”

Xarbau explica que, precisamente, la oficina de información y asesoramiento tiene como objetivo “acompañar” a la gente en el proceso de regularización extraordinaria. “Llevamos tres años funcionando a través de la Mesa de Acogida y, cuando supimos que salía este procedimiento, creamos un grupo ad hoc para este tema”, detalla.

Para atender a los inmigrantes, cuentan con un grupo de voluntarios que se han formado para ayudarles. “Han respondido más de una veintena en menos de una semana”, asegura Xarbau.

“A priori parecería que solo es un punto de información, pero es mucho más porque se acompaña a esa persona hasta finalizar el trámite, ya sea por parte de los técnicos de las entidades o de los voluntarios”, añade. En definitiva, dice, se trata de un acompañamiento “integral” que, además, permite descentralizar el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento.

Ayudar a recopilar la información

Ramon Estany es uno de los voluntarios que este lunes se encuentra en el local de Som Salt. Pertenece a la entidad Casal dels Infants y dice que su objetivo es ayudar a los migrantes a recopilar toda la documentación, escanear documentos o, si fuera necesario, hacer también llamadas a otros ayuntamientos. Lleva años siendo voluntario y, desde su punto de vista, a través de esta labor lo que hace es un “retorno” a la sociedad. “Es un placer y una satisfacción, que hace que a veces lo que recibes sea más de lo que das”, asegura.

La oficina de información en Som Salt abrirá los días laborables entre semana hasta finales de junio, de nueve de la mañana a dos de la tarde. El servicio lo gestionan Cáritas Salt, el Casal dels Infants, la Fundació SerGi, Avancem Santa Clara, Comunalitats Som de Salt, el proyecto A-Porta y Vincle, con coordinación de los técnicos municipales.

En paralelo, el Ayuntamiento de Salt también ha creado un canal de WhatsApp para difundir información sobre el proceso de regularización extraordinaria. Se abrió la semana pasada y ya cuenta con casi un millar de seguidores.

Veinte citas en Correos

En Girona, en cambio, en la oficina de Correos no se han registrado colas, porque quienes iban tenían la cita concertada. En total, esta mañana se han dado veinte, aunque cada una podía incluir a más de una persona para hacer los trámites, en casos de familias.

Andrés Eduardo y su esposa llegaron juntos desde Colombia hace unos años. Aquí trabajan los dos, pero no cotizan. A las nueve de la mañana tenían cita en la oficina de Correos y salieron una hora y media después con toda la documentación entregada.

“Estamos muy felices, sobre todo por nuestros hijos, y es por ellos por quienes queremos estar legalmente en el país, porque los dos trabajamos, pero queremos cotizar”, ha destacado él, que cree que una vez hayan regularizado su situación tendrá “más oportunidades”.

Mustapha tenía cita a las once y media. Está solo y se ha acercado a Correos más de media hora antes por si encontraba mucha gente. Él llegó hace poco más de un año a las islas Canarias en una barca desde Gambia. Ahora vive en l’Estartit (Baix Empordà) y trabaja, también sin cotizar. Explica, en inglés, que quiere regularizar su situación para contribuir al país.

En Girona, en el Mercadal

Al igual que ha hecho Salt, el Ayuntamiento de Girona ha habilitado el centro cívico del Mercadal como espacio provisional donde las personas que quieren acogerse al proceso de regularización puedan hacer las consultas que consideren y resolver dudas. El consistorio, sin embargo, sí carga contra el Gobierno español por la “falta de recursos extraordinarios para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo este proceso”. Además, el equipo de gobierno también cree que ha habido un retraso en la definición de los criterios exactos para la regularización.

El local del Mercadal es provisional y el Ayuntamiento de Girona avanza que se está trabajando para cerrar una propuesta permanente mientras dure el proceso de regularización extraordinaria. El consistorio también recuerda que hay diversas entidades que ya ofrecen apoyo y atención a los migrantes.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que no es necesario solicitar volante ni certificado de empadronamiento para realizar estos trámites, ya que los datos de residencia pueden verificarse de oficio mediante el intercambio de información entre administraciones.