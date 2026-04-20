Manresa estrena el dispositivo de regularización de migrantes con colas y quejas por la falta de previsión

Manresa ha estrenado este lunes, como el resto de ciudades del país, el dispositivo de regularización de migrantes con largas colas desde primera hora de la mañana. Se ha formado una larga cola desde primera hora frente al Ayuntamiento de Manresa, en la plaza Mayor, que se extiende hasta la plaza del Carme, en el primer día del dispositivo de regularización de migrantes, marcado inicialmente por aglomeraciones y las quejas del consistorio por la falta de previsión.

Manresa comenzó este lunes 20 de abril la atención a personas migrantes en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social para gestionar la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, un proceso que ha generado una alta afluencia desde primera hora. Paralelamente, el consistorio de Manresa ha expresado su malestar por la forma en que se ha desplegado el proceso. La concejala de Govern Obert, Montserrat Clotet, criticó que la información ha sido insuficiente y cambiante: “Han ido dando pinceladas sobre lo que pedirían, pero no han concretado”, afirmó.

Clotet lamentó que los ayuntamientos no hayan podido prepararse: “No nos hemos podido prever ni planificar correctamente”, y explicó que muchos vecinos han hecho colas para obtener un volante de empadronamiento cuando ahora se requiere un certificado, lo que les obligará a hacer cola nuevamente. También destacó la situación de saturación: “Nos encontramos todos ahora aquí intentando resolver las cosas a última hora”.

Frente a esta situación, el consistorio ha celebrado reuniones de urgencia para estudiar la ampliación del dispositivo y reforzar el personal destinado a los trámites. Una de las primeras medidas ya aplicadas es la ampliación del horario de atención hasta las 18 horas para intentar descongestionar el servicio.

Citas y oficinas disponibles

Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y que se han habilitado horarios específicos para no interferir con el resto de trámites, que se continuarán llevando a cabo con normalidad en estas oficinas.

Horario de atención:

Seguridad Social: lunes a viernes de 16:00 a 19:00

Correos: 08:30 a 17:30

Oficinas de extranjería: 16:00 a 19:00

Cómo solicitar cita previa

En el portal de Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita.

Si no se dispone de Cl@ve, se pueden consultar los requisitos para obtenerlo o pedir a alguien que lo tenga que solicite la cita en tu nombre.

También se puede solicitar cita a través de un formulario web; en este caso no se puede elegir oficina ni fecha, se asignará la más cercana según los datos facilitados.

Otra opción es llamar al teléfono 060, con atención en castellano, de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

Las comunicaciones posteriores se harán preferentemente por la misma vía en que se inició la solicitud. Se pide rellenar cuidadosamente los datos personales y de contacto para efectos de notificación. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Quién puede acceder a la regularización

Los extranjeros podrán acceder si cumplen alguna de estas dos condiciones:

Haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026.

Encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado a España antes de la misma fecha.

Fechas y plazos

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial.

El plazo para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.