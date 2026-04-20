Cientos de inmigrantes con cita previa en el primer día para la solicitud presencial de la regularización: "Llevo 15 horas esperando"

Este lunes ha empezado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles en toda España para empezar los trámites. Desde primera hora se registran ya las primeras colas. En Catalunya, las solicitudes se pueden presentar en oficinas de Correos y de Seguridad Social habilitadas para ello. A fecha de hoy había casi 20.000 citas previas solicitadas, requisito imprescindible para ser atendido.

En La Farga de L'Hospitalet de Llobregat, donde el ayuntamiento ha centralizado toda la atención a la ciudadanía relacionada con el proceso extraordinario, el miedo a quedarse fuera de la regularización ha llevado a familias enteras a esperar toda la noche junto al centro comercial. Es el caso de Juan, colombiano que lleva un año en España, y que espera obtener el último sello que le queda en su padrón para poder entregarlo. "Llegamos sobre las 22.00 o 23.00 horas de ayer (domingo) para no quedarnos fuera, llevamos unas 15 horas", relata pocos segundos antes de que el amplio dispositivo de Policía Local y Protecció civil le dé paso al interior del recinto. "Lo que queremos es trabajo", resume el colombiano, que asegura que ha trabajado "de todo" este año que ha estado sin documentación en regla y que "no le pagan lo que tocaba".

Para cuando Juan ha accedido al interior del recinto preparado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet, la cola daba la vuelta a todo el centro comercial.

Unas cuántas horas más lleva esperando Edgar Hernández. Este hondureño, que lleva dos años viviendo en el país, llegó a las 20.00 horas del domingo para no perder la ocasión, y este lunes ha sido el primero en entrar a las oficinas dispuestas pasa el trámite en la Farga. "Dormí en el suelo. Hacia las tres de la mañana hubo un grupo muy grande de gente que casi me pasa por encima... Nos hemos jugado la vida, pero valdrá la pena", reflexiona este barbero de profesión, que espera poder dejar de trabajar en negro.

Casi tantas horas como Hernández lleva aquí Aida Leticia. También es natural de Honduras y llegó hace siete meses a Catalunya para reunirse con sus hijos y nietos, que ya llevaban unos años en el país. Para poder soportar toda la noche a la intemperie, la mujer, igual que muchos otros de los interesados que hacen cola este lunes, ha traído una silla plegable en la que descansar. "Hasta ahora la vida ha sido tranquila, cuidando de mis nietos, ahora espero poder conseguir un trabajo para ayudar en casa", anuncia Aida Leticia, que en su Honduras natal era costurera.

Quejas en Manresa por la falta de previsión

Las colas se repiten en todo el país. En Manresa, se ha formado una larga cola desde primera hora de la mañana frente al ayuntamiento, en la plaza Mayor, que se extiende hasta la plaza del Carme. Unas primeras horas ya marcadas por aglomeraciones y las quejas del consistorio por la falta de previsión.

Colas interminables de inmigrantes en Manresa para regularizar su situación / VÍDEO: Eduard Font / Dani Casas / REGIÓ 7

El Ayuntamiento de Manresa ha expresado su malestar por la manera en que se ha desplegado el proceso. La concejala de Govern Obert, Montserrat Clotet, criticó que la información ha sido insuficiente y cambiante: “Han ido dando pinceladas sobre lo que pedirían, pero no han concretado”, afirmó. Clotet lamentó que los ayuntamientos no hayan podido prepararse: “No nos hemos podido prever ni planificar correctamente”, y explicó que muchos vecinos han hecho colas para obtener un volante de empadronamiento cuando ahora se requiere un certificado, lo que les obligará a hacer cola nuevamente. También destacó la situación de saturación: “Nos encontramos todos ahora aquí intentando resolver las cosas a última hora”.

Frente a esta situación, el consistorio ha celebrado reuniones de urgencia para estudiar la ampliación del dispositivo y reforzar el personal destinado a los trámites. Una de las primeras medidas ya aplicadas es la ampliación del horario de atención hasta las 18 horas para intentar descongestionar el servicio.

El proceso

La petición de cita previa se puede realizar a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web. Usando Cl@ve, los solicitantes pueden elegir entre las oficinas más cercanas a su ubicación. En cambio, mediante el teléfono o el formulario se asigna automáticamente la oficina más cercana. Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Se han habilitado horarios específicos para no interferir con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Se podrán beneficiar de la regularización aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Precisamente consulados como el de Marruecos, en Barcelona, presentaban esta mañana colas de ciudadanos para obtener los certificados de antecedentes penales, claves para acceder a la regularización.

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más.

Hasta el 30 de junio

El proceso, que se inició este jueves, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Cabe decir que toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en el portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio.

Ahí se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la solicitud, incluido el certificado de vulnerabilidad –que no debe presentar todo el mundo–, un simulador para verificar el cumplimiento de los requisitos, los enlaces para pedir cita previa, un listado de las entidades colaboradoras, así como vídeos y documentos con las principales preguntas y respuestas.

Más de 13.000 solicitudes telemáticas

Cerca de 13.500 solicitudes telemáticas se registraron el pasado jueves, primer día del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, marcado por colas de hasta cinco horas en las oficinas de atención a la ciudadanía donde extranjeros que solicitaban, sobre todo, el documento del padrón y el informe de vulnerabilidad que requiere el trámite para acreditar el arraigo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntaba que el primer día del proceso se saldó con "normalidad" y con "éxito de solicitudes". Esas 13.500 peticiones telemáticas recibidas en Mercurio –la plataforma de gestión de expedientes de extranjería– representan, no obstante, una ínfima parte respecto al volumen total previsto, que oscila entre 500.000 y 800.000, cifra que corresponde al número de extranjeros que se estima que residen en España sin papeles en regla. Estos primeros días, tras publicarse la regularización en el BOE, la mayoría de trámites están destinados a acceder a documentos como el certificado de antecedentes penales, el padrón municipal o el informe de vulnerabilidad.

La Fundació Arrels calcula que solo el 24% de las personas sin techo extracomunitarias podrán acogerse a la medida

Según el ministerio, todas las solicitudes, tal como estaba previsto, se han presentado mediante certificado digital. La mayoría las han registrado profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, aunque también han podido hacerlo alguna de las 200 entidades sociales y sindicatos que se han inscrito en estos meses en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.

Obstáculos en el proceso

Una parte menor de las solicitudes presentadas durante la primera jornada fueron las cursadas por los propios inmigrantes interesados en estabilizar su situación administrativa. Era algo de esperar, teniendo en cuenta que no es fácil obtener un certificado digital si, precisamente, no se cuenta con documentación.

Más difícil aún lo tendrán las personas en situación de calle. La Fundació Arrels ha calculado que solo un 24% de los ciudadanos extracomunitarios que hacen vida en la vía pública podrán acogerse a la regularización. La entidad se basa en la encuesta que en 2025 realizó a las personas que se encontraron durante su recuento. El 54% de las personas sin techo con las que contactaron aseguraron que es "difícil o muy difícil" conservar sus documentos mientras hacían vida en la intemperie.

Además, muchas de las personas que viven en la calle no pueden asumir los costes necesarios para acceder a la medida. Arrels calcula que, de media, se necesitan entre 600 y 700 euros para cubrir los requerimientos de documentos a los países de origen y la traducción jurada que se necesita de algunos de los documentos imprescindibles como el certificado de antecedentes.

Además, muchos de ellos tampoco tienen cómo acreditar su estancia en España antes del 1 de enero de 2026, otra de las demandas ineludibles para conseguir los permisos de trabajo y residencia de un año que ofrece este proceso extraordinario. Aunque es válido cualquier documento nominativo –como títulos de transporte o facturas–, son muchos los que todavía no han podido establecer contacto ni con Servicios Sociales ni con asociaciones y que no tienen forma de demostrar su estancia. Solo en Barcelona, los últimos recuentos de Arrels cifraban en casi 2.000 las personas que duermen en la calle.