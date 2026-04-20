El primero de la cola para la regularización de inmigrantes en el Ajuntamiento de Manresa ha llegado a las 3 de la madrugada

Los inicios del proceso de regularización han sido complicados, este lunes por la mañana en la plaza del Ajuntamiento de Manresa. Aparte de la larga cola que ya había desde la madrugada, cuando el consistorio ha abierto puertas todavía nadie tenía demasiado claro qué se tenía que hacer.

El primero de la larga cola, que en algún momento ha llegado a cerca de 200 personas, ha podido entrar a las 9 de la mañana en la Oficina de Atención al Ciudadano. Allí, todo el trabajo que tenían que hacer era comprobar que los solicitantes tenían pasaporte, y coger un número para ser atendidos en otra sede del Ajuntamiento en la plaza, en el número 17, donde se iba formando una nueva cola.

Carlos era el primero, hacía 6 horas que esperaba. Ha salido de la OAC con un tíquet de hora para ser atendido en la otra oficina. La hora era de las 9.00, pero a las nueve y tres cuartos todavía no había entrado. Dentro, los funcionarios todavía estaban intentando entender qué trámites tenían que efectuar.

El comprobante con la hora del primero que ha llegado a hacer cola al Ayuntamiento / Dani Casas

Carlos es hondureño y poco amigo de ser entrevistado. Ha llegado el primero, porque ya "me temía que habría mucha gente. Estoy en la puerta del Ajuntamiento desde las 3 de la madrugada". Como todos, necesita "algunos papeles que me hacen falta para la regularización, concretamente un informe de integración en los servicios sociales". Ha dicho a Regió7 que hacía 6 meses que está en el Estado.

Unos cuantos números detrás de Carlos, Ousmane era bastante más optimista. Ha llegado a hacer cola a "las 5 y 22, no está mal, ¿eh?", y el proceso de regularización le parece "muy bien. Llevo 8 años intentando tener papeles. Muchos años con contratos muy malos. Si tuviera que volver a mi país, Senegal, ya está bien, pero para quedarme, yo digo: ¡gracias, Pedro Sánchez!"

Las colas no le saben mal. "Por el buen motivo que es, pienso que incluso está muy bien organizado. Ahora podré vivir mucho más tranquilo".

L'Ousmane cree que el proceso le puede mejorar mucho la vida / Dani Casas

Paola y su familia y amigos se lo tomaban más alegremente. Hacían broma y esperaban hacia el final de la cola. La colombiana ha dicho que "hemos llegado a las siete y media, y esperamos que nos atiendan hoy. Si cierran a las 6 yo pienso que entraremos". Como muchos otros vienen a buscar el "papel de vulnerabilidad", y cuando esté todo tramitado, "puede mejorar mucho la vida. La estabilidad, tanto económica como familiar. Todo cambia con la tranquilidad de salir a buscar trabajo cuando tienes papeles".

La Paola, haciendo cola en la plaza Mayor de Manresa. / Dani Casas

A punto de entrar, Royss, de Perú, nos atendía diciendo que "si me llaman os dejo". Había nervios entre los primeros de la cola, hasta que la gente ha visto cómo funcionaba. Cuando los periodistas de Regió7 hemos entrado en el Ajuntamiento para coger imágenes, el grito ha sido importante. Nadie quería que le pasaran por delante. Royss decía que "gracias con lo que nos están aportando en la ayuda, es para poder buscar un trabajo digno y tener los beneficios como todos y pagar los derechos, como todos". Lleva "cuatro años y trabajando como he podido porque no tenía papeles". "Estamos tranquilos, estamos agradecidos por la facilidad que nos están dando en el Ajuntamiento de Manresa de poder juntar los documentos".

La Royss, en la puerta del Ajuntament de Manresa / Dani Casas

Los solicitantes para culminar el proceso tendrán que presentar un conjunto de documentos, como:

En el caso de las personas que no hayan solicitado protección internacional, se exige un requisito adicional: hará falta acreditar que han trabajado en el estado español, que tienen cargas familiares o que se encuentran en situación de vulnerabilidad reconocida por servicios sociales o entidades autorizadas. El Ajuntamiento de Manresa intenta facilitar a los solicitantes una manera de saber si tienen todos los documentos necesarios.

Posteriormente, el trámite pasará ya a manos de la administración del Estado. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido taxativos: no se atenderá a nadie sin cita. Para no interferir con la actividad ordinaria de las oficinas, se han habilitado franjas horarias exclusivas en Correos, de 8.30 a 17.30 horas, y en la oficina de la Seguridad Social, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

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Nadie hacía cola para los trámites de regularización en la oficina de Correos de Manresa / Dani Casas

El plazo para presentar las solicitudes, tanto por internet como en persona, finalizará el próximo 30 de junio.