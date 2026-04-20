Cientos de migrantes inician el proceso de regularización en Murcia con "normalidad" en Correos y largas colas en los servicios sociales

Sin graves incidencias ni momentos de tensión pero con largas colas en los ayuntamientos y Servicios Sociales. El primer día para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de personas migrantes se desarrolló con "normalidad" en las distintas oficinas que estaban dispuestas para atender a los extranjeros interesados en dar el primer paso oficial para conseguir sus 'papeles' con los que podrán residir y trabajar de forma legal en la Región de Murcia.

Ciudadanos latinoamericanos de Perú, Ecuador, Venezuela o Colombia, del norte de África como Marruecos o Argelia así como de otros países del continente como Senegal o Malí comenzaban a formalizar su situación en nuestro país este lunes de forma física.

A la apertura de la presentación vía telemática que se abría el pasado jueves, se estrenaba así la atención presencial -previa cita previa como requisito indispensable- donde centenares de personas acudían desde primera hora de la mañana hasta la tarde a oficinas de Correos en Murcia, Cartagena, Lorca o Molina de Segura para presentar la correspondiente documentación de sus países de origen como de España. También lo harían en la sede de la Oficina de Extranjería de Murcia y en dos sedes de la Seguridad Social en horario de tarde. Tendrán hasta el próximo 30 de junio para poder realizar este registro de solicitudes de regularización.

Uno de los principales puntos a donde podían acudir era la oficina de Correos de la Plaza Circular de Murcia, en pleno corazón de la capital: allí tenían cita para presentar la documentación cerca de 40 personas durante la jornada matutina. Los trabajadores, al igual que los del resto de la quincena de oficinas de la empresa postal que prestan este servicio en la Comunidad, iban atendiendo de forma ordenada a todos los que acreditaban su cita para presentar la perceptiva documentación.

La web del Ministerio sufre fallos puntuales durante la tramitación, aunque son solucionados a lo largo de la mañana

"Todas las oficinas designadas se han reforzado con incremento de plantilla o incremento de horas para el personal de jornada parcial", aseguraba Isaac Méndez, responsable del área de Correos de CSIF. No obstante, el personal administrativo y de atención al cliente de Correos sí que lamentó que, en momentos puntuales, la página web del Ministerio comenzó a colapsarse y a mostrar problemas puntuales que se fueron subsanando con el paso de los minutos.

"Normalidad" en la oficina de Correos de la plaza San Francisco de Cartagena este lunes. / Iván J. Urquízar

Por su parte, Miguel Jesús Cánovas, secretario provincial de Correos en Comisiones Obreras, también achacó a "la profesionalidad y el buen trabajo" de los trabajadores la "normalidad" del día tanto en horario de mañanas como de tardes.

"Al ser con cita previa no estamos teniendo acumulación de personas ni colas para este trámite, y a pesar de la breve y veloz formación de los compañeros, sobre todo por fallo de la dirección por no organizar ni las oficinas ni los empleados con el tiempo suficiente, todos están pidiendo realizar el trámite sin problemas", indicó.

En la Concejalía de Servicios Sociales de Cartagena se forman colas de más de 300 personas desde primera hora

Al margen de las cuatro principales ciudades, los trabajadores de Correos también esperan mucha actividad a lo largo de estos días en otras pedanías murcianas con más población extranjera como El Palmar, Beniaján o, en el caso de Cartagena, la de Los Dolores, "las cuales solo tienen a un compañero para realizar este trámite y no tiene horario de tarde", lamentó Cánovas. Con todo esto, Comisiones Obreras exigió este lunes un incremento de refuerzos de al menos el 30% en la Región de Murcia para no tensionar la plantilla de Correos de cara a los siguientes días.

Largas colas de migrantes este lunes por la mañana a las puertas del Ayuntamiento de Jumilla. / L. O.

Presión en dependencias municipales

Mientras que estos espacios servían para formalizar la solicitud ante el Ministerio de Migraciones, las oficinas municipales de los distintos ayuntamientos de la Región mostraban una actividad más intensa durante la mañana. De hecho, en la Concejalía de Servicios Sociales de Cartagena se llegaba a formar una cola a primera hora de la mañana de más de 300 personas con el fin de conseguir la documentación que se requiere, entre ellos el discutido certitificado de vulnerabilidad, para presentar la solicitud.

En este espacio de La Milagrosa se tuvo que abrir también el turno de tarde con un refuerzo del personal para poder atender a prácticamente la mitad de las personas que no podían ser atendidas por la mañana. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sí que lamentó que la "irresponsable" medida del Gobierno puede producir un 'efecto llamada' a las mafias que traen a estas personas hasta nuestro país bajo el pretexto de que en España se regulariza a todos los migrantes que llegan.

En otros municipios como Jumilla, Cieza o La Unión se agolpaban centenares de personas desde primera hora de la mañana en sus servicios sociales con el mismo fin. En el caso de la localidad jumillana, la imagen era muy llamativa: a primera hora de la mañana se formaba una gran cola de migrantes agolpados a las puertas del Consistorio. Fuentes de este ayuntamiento aseguraron a esta redacción que todos ellos fueron citados para este lunes por los técnicos y empleados municipales tras intentar hacerlo la pasada semana para pedir los distintos documentos. No obstante, la mañana, indican las mismas fuentes, transcurrió sin incidencias.

Comisión "urgente" para atajar dudas en los ayuntamientos

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) acordó este lunes solicitar formalmente al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la creación "urgente" de una comisión de coordinación con los ayuntamientos para el proceso sobre regularización de extranjeros.

El objetivo es garantizar una implementación práctica, coordinada y eficaz del proceso extraordinario, evitando disfunciones administrativas que puedan afectar tanto a los beneficiarios como a los propios consistorios.

"Hay que hablar y dejar claras cuestiones como el certificado de vulnerabilidad, en qué términos se expresa y sobre quién lo firma con personas que sufren no solo la brecha digital, sino también problemas con el idioma. Hay muchas dudas entre los trabajadores sociales y los técnicos del área de los servicios sociales de cada ayuntamiento sobre cómo se debe elaborar", explicó en declaraciones a La Opinión el presidente de la Federación y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López.

Reclaman criterios claros y unificados, especialmente sobre el certificado de vulnerabilidad, ante las dudas de los técnicos

La FMRM considera que este órgano permitirá resolver dudas, unificar criterios y agilizar trámites relacionados con los procedimientos y requisitos exigidos.

Para integrar esta comisión, la Federación designó a su presidente, Víctor Manuel López, junto a las vicepresidentas Sonia Almela y Catalina Herrera, además del secretario general como jefe de los servicios jurídicos, Antonio Moreno.

La Federación de Municipios trasladó su "plena disposición" para concretar junto a la Delegación del Gobierno la composición definitiva, el funcionamiento y el calendario de trabajo de esta comisión, destacando que la cooperación institucional resulta esencial para el correcto desarrollo de esta medida de gran impacto administrativo y social.

López subrayó la complejidad del proceso y la necesidad de anticiparse para evitar problemas. "Los municipios estaremos en primera línea y necesitamos canales ágiles y directos", reiteró.

Por su parte, Moreno advirtió del riesgo de "colapso" en los servicios municipales si no existe coordinación, destacando la importancia de garantizar seguridad jurídica y eficiencia en todo el proceso.