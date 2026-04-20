Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa ColomaEncuesta CISPrecio alquiler BarcelonaRegularización migrantesMaría Corina MachadoFeijóoBárcenasCatalunyaGuerra IránMagnesioBaliza V16
instagramlinkedin

Proceso extraordinario

El certificado clave para la regularización de migrantes colapsa los servicios sociales de Valencia

Estar en situación de vulnerabilidad debe acreditarse mediante un certificado descargable desde la web de la Regularización para ser validado y sellado por las autoridades competentes

La regularización de migrantes comienza en Valencia

La regularización de migrantes comienza en Valencia / Fernando Bustamante

Mónica Ros

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El certificado de vulnerabilidad es el certificado clave para la regularización de migrantes y ha colapsado los servicios sociales de Valencia durante la mañana de este lunes, cuando las oficinas de Correos, la Seguridad Social y las ONGs han comienzado a atender a migrantes para su regularización.

Estar en situación de vulnerabilidad deberá acreditarse mediante un certificado descargable desde la web de la Regularización. Este documento tendrá que ser validado y sellado por las autoridades competentes, es decir, por los servicios sociales o por las entidades colaboradoras.

Colapso

La obligación de presentar este certificado, aunque solo se exige en determinados supuestos, ha colapsado los servicios sociales municipales en algunas localidades, como València, por tercer día consecutivo. Por ello, desde 'Regularización Ya València' recuerdan que se trata simplemente de "cuñar un modelo que se descarga en la web", ya que la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en distintas ocasiones que "los migrantes que carecen de la documentación en regla son, de por sí, vulnerables".

Otro de los documentos clave para la tramitación del expediente es el certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de aquellos países en los que la persona haya residido durante los cinco años previos a su entrada en territorio español. Esta exigencia ha provocado largas colas en los consulados de la Comunitat Valenciana, que comenzaron el jueves y continuaron este viernes.

A ello se suman otros dos requisitos imprescindibles: el formulario de solicitud (un modelo específico disponible en el portal de la Regularización del ministerio) y una copia completa del pasaporte, de la cédula de inscripción o del título de viaje reconocido como válido en España.

Requisitos

Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado a España antes de esa misma fecha.

Noticias relacionadas y más

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio de la tramitación telemática y del sistema de cita previa para la atención presencial. Tanto la vía telemática como la presencial permanecerán abiertas hasta el 30 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  3. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  4. Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
  5. Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
  6. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  7. Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
  8. Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral

Cientos de migrantes inician el proceso de regularización en Murcia con "normalidad" en Correos y largas colas en los servicios sociales

Cientos de migrantes inician el proceso de regularización en Murcia con "normalidad" en Correos y largas colas en los servicios sociales

El presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya declara por edificar en zona inundable

El presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya declara por edificar en zona inundable

El Meteocat activa avisos por lluvias torrenciales y tiempo violento en la provincia de Girona y advierte de posibles inundaciones

El Meteocat activa avisos por lluvias torrenciales y tiempo violento en la provincia de Girona y advierte de posibles inundaciones

Desesperación en las largas colas de migrantes en Castelló: "Estoy embarazada de 8 meses y he dormido en la calle"

Desesperación en las largas colas de migrantes en Castelló: "Estoy embarazada de 8 meses y he dormido en la calle"

Así explica el lotero de San Agustín cómo llevó la Primitiva premiada a la Delegación de Loterías de A Coruña

Alejandro Ramírez, ciudadano colombiano de 50 años, que busca su regularización en Gijón: "Mejorará nuestra calidad de vida"

Alejandro Ramírez, ciudadano colombiano de 50 años, que busca su regularización en Gijón: "Mejorará nuestra calidad de vida"

Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro

Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro

La historia de Douglas Díaz, uno de los primeros inmigrantes en solicitar la regularización en Oviedo: "Me gustaría poder trabajar en el sector de la construcción"

La historia de Douglas Díaz, uno de los primeros inmigrantes en solicitar la regularización en Oviedo: "Me gustaría poder trabajar en el sector de la construcción"