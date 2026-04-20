El Ayuntamiento de Manresa amplía horarios por las tardes para atender la avalancha de peticiones de documentos para tramitar la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Manresa ha activado un dispositivo específico de atención a la ciudadanía para hacer frente al actual proceso extraordinario de regularización de personas migradas. Por eso, el consistorio amplía su horario de atención por las tardes, haciendo de 8.30 a las 18 horas ininterrumpidamente, hasta el jueves. Este viernes se volverá al horario de 8.30 h a 15 h.

Según el Ayuntamiento de Manresa, esta medida responde a la voluntad de garantizar que todo el mundo pueda llevar a cabo sus trámites legales con garantías, velando al mismo tiempo por el buen funcionamiento de los servicios públicos para el conjunto de la ciudadanía. Por un lado, que las personas que requieran documentación para el proceso de regularización puedan ser atendidas en un tiempo razonable. De la otra, evitar que este volumen extraordinario de solicitudes afecte la actividad ordinaria de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). Por este motivo, se establecerán dos colas completamente diferenciadas: una para los trámites habituales del día a día de la ciudad y otra de específica para el proceso de regularización.

Esta es la respuesta ante el momento de máxima afluencia que se ha vivido este lunes a mediodía, cuando una impresionante cola de personas que querían documentos para formalizar la regularización atravesaba la plaza Mayor y llegaba hasta la plaza de Carme. Hay que decir que poco antes de las 11 de la mañana esta cola había prácticamente desaparecido, no porque se hubiera tramitado todo, sino porque se había dado hora a la gente, y algunos han preferido marchar antes de que esperar todo el día.

En concreto, a lo largo de este lunes se ha atendido a 117 personas en la OAC municipal, y se han generado 209 documentos, de los cuales la mayoría (104) eran solicitudes de certificado de vulnerabilidad, seguidos (65) de certificados históricos de residencia. También se han tramitado 22 certificados de convivencia y 18 informes de resumen de permanencia. El Ayuntamiento de Manresa dice que el tiempo medio de atención ha sido de 18 minutos.

El Ayuntamiento de Manresa ha decidido centralizar el procedimiento en un registro único. De este modo, todos los documentos que se tengan que solicitar a los diferentes servicios municipales para adjuntar al expediente de regularización se podrán gestionar desde este mismo punto, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando la resolución.

La organización de las atenciones se hará a través de un sistema de citas diarias. Para ordenar la afluencia de personas, las citas se empezarán a repartir presencialmente a partir de las 8.15 h de la mañana. Se entregará una única cita por persona o unidad familiar. En este sentido, se remarca que cada día se darán únicamente las citas que el equipo técnico pueda asumir durante aquella misma jornada. Una vez que se hayan agotado los turnos del día, no se darán nuevas hasta el día siguiente por la mañana. Esto permitirá evitar esperas innecesarias y garantizar una atención de calidad.

Por la mañana, la concejala de Govern Obert, Montserrat Clotet, ha criticado que la información que han recibido los Ayuntamientos por parte del Estado ha sido insuficiente y cambiante: “Han ido dando pinceladas sobre qué pedirían, pero no han concretado”, ha dicho.