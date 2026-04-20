Esperanza y sueños de futuro en Asturias en la primera jornada de regularización de migrantes: "Esto nos da tranquilidad"

Con esperanza y sin grandes aglomeraciones. El proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes arrancó este lunes en Asturias con cierta normalidad, y algún que otro problema en la tramitación. Más de 4.350 personas en situación irregular podrían beneficiarse en la región de la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislativa popular de la que partió la medida.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado que el inicio del proceso de regularización de inmigrantes en España es una "gran noticia" para "personas que viven entre nosotros desde hace tiempo, que trabajan entre nosotros, que cuidan a nuestros mayores, que trabajan en el sector servicios o en el sector mayoritariamente y que tienen que regularizar su situación".

Lastra, a preguntas de periodistas en Navia, ha asegurado que "no podíamos seguir mirando hacia otro lado" y ha insistido en que esta decisión del Gobierno de España "también nos acompañan las patronales, los sindicatos, incluso la Iglesia Católica y, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales".

La representante del Ejecutivo ha explicado que "hay dos formas para informarse y para la primera visita a los servicios: a través del 060 y a través de la página web del Ministerio, donde pueden pedir cita en los servicios y lo quieren hacer de manera presencial, donde ya pueden empezar a tramitar toda la documentación".

Además, Lastra ha señalado que en el inicio de la campaña "hay normalidad", si bien se están produciendo algunas colas en algunos servicios. "Pero es algo normal, es el primer día, la gente quiere informarse, quiere saber lo que tiene que hacer", ha indicado.

Incremento del número de cotizantes

También el portavoz del Principado, Guillermo Peláez, ha valorado positivamente esta regularización, que "no es más que dar carta de naturaleza a lo que ya es una realidad". "Son personas que ya están viviendo en Asturias, trabajando y usando nuestros servicios", ha indicado.

A su juicio, este procedimiento ayudará al objetivo que se ha marcado el Gobierno asturiano de superar los 400.000 cotizantes en la Seguridad Social y a aumentar la recaudación, con el consiguiente impacto positivo en los servicios públicos.

Frente a este proceso, Peláez ha valorado acuerdos como el alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura que plantea dar prioridad nacional en cuanto a concesión de ayudas, una postura que ha calificado de "extraordinariamente grave" y que responde a la "ausencia de un proyecto propio" por parte de los populares "que asumen como propios los discursos de Vox".

Más de 4.300 regularizaciones en la región

Las cifras manejadas por Fundación Ciudadanía Global establecen que en Asturias hay en torno a 7.500 extranjeros en situación irregular, y que se podrían presentar cerca de 6.500 solicitudes. De todas ellas, finalmente, y según sus cálculos, podrían aprobarse cerca de 4.300. Teniendo en cuenta estos datos, el Principado sería la cuarta comunidad con menor número de regularizaciones.

El proceso para la presentación de solicitudes arrancó el pasado jueves por vía telemática, pero será a partir de este lunes cuando se inicie la atención presencial en las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería. En Asturias, las estaciones postales que atenderán este proceso serán las ubicadas en la calle Alonso de Quintanilla de Oviedo, en la plaza Seis de Agosto de Gijón, la plaza de la Merced en Avilés y la calle de la Ería del Hospital de Pola de Siero.

Douglas Díaz fue uno de los primeros en presentarse este lunes en la oficina de Correos de la calle Alonso de Quintanilla, en Oviedo, en el arranque de la atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central. Sin colas visibles y con un sistema organizado por turnos, la jornada empezó con aparente normalidad en las dependencias habilitadas. Para este venezolano, el trámite supone mucho más que un papel. Es, sobre todo, la posibilidad de dar estabilidad a su vida en España. "Para mí sería tranquilidad", resume, aludiendo a la situación que arrastra desde su llegada. Su historia está marcada por la precariedad. Durante este tiempo, asegura haber encadenado trabajos sin garantías y, en ocasiones, sin cobrar. "Me ha tocado muy duro. He encontrado gente buena, pero también muy mala. He trabajado y no me han pagado", relata.

Con un objetivo similar acudió a la oficina de Gijón Alejandro Ramírez, colombiano de 50 años y primer solicitante de la jornada, quien suma año y medio de residencia en España. Ramírez admite a pie de ventanilla que su estancia hasta la fecha ha sido "un poquito complicada" al carecer de permiso de trabajo, lo que dificulta su plena integración. Especialista en el sector de la automoción, donde se desempeña como chapista y pintor, el solicitante subraya que su meta es "tener una mejor calidad de vida" y poder trabajar legalmente para "ayudar aquí".

Atención solo con cita previa

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa. Esta se puede solicitar en el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al 060. Además, se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas. Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16 a 19 horas; en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16 a 19 horas.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, explicó ayer que esta regulación no compete al Principado y que no afecta a menores migrantes, pues en el momento que estos pasan a ser tutelados por la Administración ya son regulados. Una vez cumplen los 18 años, esa regulación se mantiene.