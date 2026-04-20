Alejandro Ramírez, ciudadano colombiano de 50 años, que busca su regularización en Gijón: "Mejorará nuestra calidad de vida"

Son muchas veces profesionales con titulación universitaria, especialistas en oficios técnicos o padres de familia que, hasta ahora, eran, en cierto modo, invisibles para el sistema. Se trata de los migrantes —personas que abandonaron sus países de origen en busca de seguridad y oportunidades— que, tras meses o años de residencia en situación irregular, se acogen desde este lunes, 20 de abril, al proceso extraordinario que arranca para poner al día su situación administrativa en España. En Gijón, la jornada ha transcurrido con normalidad en la oficina de Correos de la plaza 6 de Agosto, que centraliza este trámite y donde se atienden este primer día a unas 25 personas hasta las 17.30 horas. Para los solictantes consultados a pie de ventanilla, este trámite supone el fin de la "incertidumbre legal", confiando en que el proceso les abra "oportunidades" y les proporcione una "mejor calidad de vida".

Uno de los rostros que mejor ejemplifica esta espera es el de Alejandro Ramírez. A sus 50 años, este ciudadano colombiano fue el primero en ser atendido en Gijón con las ganas de poner fin a una etapa de un año y medio -el tiempo que lleva en España- que definió como "un poquito complicada" debido a la imposibilidad de trabajar de manera legal. Ramírez relata que la falta de un permiso de trabajo ha sido el principal obstáculo en su proceso de integración, aunque destaca que, a pesar de las dificultades administrativas, los gijoneses lo han "acogido muy bien" desde su llegada.

Profesional del sector de la automoción, el colombiano posee una amplia experiencia como chapista y pintor automotriz, un oficio técnico que espera poder ejercer plenamente una vez regularizada su situación. Su decisión de abandonar Colombia estuvo motivada por la búsqueda de "nuevas oportunidades de vida". Para él, establecerse en Gijón no fue una decisión azarosa; eligió Asturias porque ya contaba con familiares en la zona que estaban "bien" y que pudieron darle acogida en sus primeros pasos en el Principado.

Mientras que gran parte de sus allegados en España ya tienen sus documentos al día, él y su esposa son actualmente los únicos miembros de su familia que permanecen en situación irregular. Por ello, el solicitante confía en este proceso de regularización extraordinaria, reiterando su intención de trabajar y "ayudar aquí" para contribuir a la sociedad que lo ha recibido. Además, espera lograr una "mejor calidad de vida" y que la resolución favorable salga "lo más pronto posible".

Estabilidad y seguridad

Mientras Ramírez liquidaba el trámite, Tania Orlandini esperaba su turno. Orlandini, que llegó de Perú hace casi dos años, es abogada de profesión, una cualificación que hasta el momento no ha podido volcar en el mercado laboral español debido a su estatus administrativo. Según explica, aunque ya ha realizado la equivalencia de su título universitario, la falta de papeles le impide ejercer como tal, lo que la ha obligado a subsistir realizando trabajos "por horas".

Para ella, este proceso de regularización es la llave para acceder a "trabajos más formales" y alcanzar una estabilidad que se traduzca en una "jornada más amplia". Orlandini asegura que los requisitos exigidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le han resultado "fáciles de cumplir" ya que, tras casi dos años de estancia, disponía de la documentación necesaria y considera que ha habido "mucha información" disponible para los usuarios.

Sin embargo, el motor principal de la mujer no es su carrera, sino el futuro de su hija de 17 años, con quien vive sola en la ciudad. Orlandini subraya que este paso es vital para asegurar la "continuidad de los estudios" de la joven, quien tiene la firme intención de cursar la carrera de Odontología. La elección de Gijón como hogar para ambas no fue casual; la peruana relata que decidió emigrar a Asturias siguiendo los pasos de familiares que estuvieron "muy a gusto" en la región años atrás. Para ella, el mayor valor de la ciudad es su atmósfera de paz, destacando que es un lugar "muy tranquilo" y, sobre todo, "muy seguro" para la crianza y el desarrollo de su hija.

Sin aglomeraciones

Daniel Arango, responsable de negocio de particulares de Correos en el área noroeste, destacó que la jornada se desarrolla "con normalidad". Arango precisó que el papel de la entidad postal es el de un "mero facilitador", encargándose de registrar las solicitudes que los migrantes han obtenido previamente mediante cita previa a través de la web del Ministerio o del teléfono 060, a efecto de evitar aglomeraciones o colas. Según los datos que maneja para la oficina de la plaza 6 de Agosto, el volumen de atención para este lunes se sitúa en torno a las 25 personas, estimando que se dedican unos 20 minutos a cada una de ellas para completar el registro.

En cuanto al perfil de los solicitantes atendidos en estas primeras horas, el responsable señaló que, por lo observado a pie de ventanilla, la procedencia de los mismos es "mayoritariamente de Sudamérica". Arango también ha querido restar dramatismo a la complejidad del proceso administrativo, indicando que, aunque se requiere manejar "bastante documentación" y realizar un minucioso cotejo para asegurar que el solicitante "es la que dice ser", el procedimiento no deja de ser "como cualquier otro trámite" burocrático.