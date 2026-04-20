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35 identificados y denuncias por drogas, aforo e irregularidades en un control policial en un local de Salou

El operativo se ejecutó durante la madrugada del domingo y contó con la actuación de Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local

Detenido un hombre como presunto autor de una agresión sexual y un robo con violencia en Lleida

Coche de los Mossos d'Esquadra

Coche de los Mossos d'Esquadra / MOSSOS / Europa Press

ACN

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Salou
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Un operativo policial de seguridad ciudadana en un local de Salou, en la comarca del Tarragonès ha terminado con 35 personas identificadas con antecedentes policiales y tres personas citadas en dependencias de la Policía Nacional por infracción de la Ley de Extranjería.

Paralelamente, también se levantaron tres denuncias administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes, tres por infracciones fiscales por venta de tabaco, y tres por exceso del aforo en la terraza, así como infracciones relacionadas con el consumo de shisha en el establecimiento.

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El operativo se desplegó la madrugada del domingo en un establecimiento de la calle Illes Balears, cerca del paseo marítimo de la ciudad tarraconense. En él participaron agentes de los Mossos d’Esquadra de seguridad ciudadana y de los recursos operativos (ARRO), de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional.

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