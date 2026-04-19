La rectora de la UOC reclama solucionar la "infrafinanciación histórica" de la universidad: "No querría que el sistema colapsara"

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y presidenta de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Àngels Fitó, ha reclamado solucionar la "infrafinanciación histórica" que sufren las universidades catalanas. En una entrevista a la ACN, ha pedido alcanzar el compromiso de destinar un 1% del PIB a universidades, y ha hecho un paralelismo con la situación que viven otras infraestructuras: "Cuando no se mantienen al ritmo necesario, no se mejoran o no se hacen más competitivas". "Yo no querría que el sistema universitario colapsara", ha declarado. También ha apostado por "avanzar" en el sistema de becas, con el argumento de que las barreras no son solo por el precio de la matrícula, y ha planteado medidas más redistributivas y personalizadas.

Fitó sostiene que la falta de financiación del sistema hace que mantener los niveles de excelencia académica "sea más difícil". Así, plantea que, mientras las universidades catalanas están cada vez más presentes en los rankings internacionales y son más expertas en la captación de fondos, lo hacen de manera "precaria". "Las universidades hemos demostrado que hacemos mucho con poco", afirma.

No hay mejor inversión que la inversión en conocimiento

En este sentido, ha reivindicado que si se defiende que el futuro de Catalunya se construye sobre la capacidad de generar competitividad de acuerdo con el conocimiento, este "debe alimentarse, debe nutrirse y debe modernizarse". "No hay mejor inversión que la inversión en conocimiento, porque el impacto no es solo hoy, sino que se extenderá durante los próximos años", defiende.

Fitó remarca que el 1% "sigue siendo el objetivo", y asegura que intentarán "que sea posible alcanzarlo". En este sentido, explica que están trabajando para cuantificar "de manera más precisa" las necesidades de renovación de infraestructuras, para reforzar el personal de gestión, administración y servicios y para hacer frente al crecimiento vegetativo de las plantillas. Con todo, Fitó se muestra "optimista" sobre la posibilidad de recibir más recursos.

Además de recursos para los centros universitarios, la rectora cree que también faltan recursos para superar las barreras de acceso a la universidad que todavía existen. En este sentido, asegura que hay un sistema de becas "muy completo", pero añade que las barreras existentes van más allá del coste de la matrícula, como puede ser la vivienda o la movilidad. Por ello, defiende que hay que "avanzar" en medidas que sean más redistributivas desde este punto de vista. Pone como ejemplo las becas-salario. "No está solucionado, hay una parte en la que la bajada de tasas podríamos decir que lo hace más accesible, pero al mismo tiempo eso seguramente utiliza unos determinados recursos que podrían emplearse para personalizar un poco más la ayuda a ese acceso", plantea.

El papel de la universidad ante la IA

La UOC ha cumplido 30 años con "una trayectoria de éxito" y un modelo educativo "que se ha demostrado que sirve para dar formación universitaria de calidad a personas que quizá de otra manera no habrían podido acceder", reivindica la rectora. Al mismo tiempo, Fitó apunta que el aniversario se produce "a las puertas de un cambio considerable" en lo que respecta a la enseñanza superior, con la irrupción de la inteligencia artificial y el impacto en los procesos de docencia y aprendizaje. En este sentido, la rectora afirma que la IA "abre nuevas oportunidades", y apuesta por crear "una nueva complementariedad" que permita aumentar las capacidades cognitivas de las personas.

El papel de la universidad será dar un paso adelante

Para Fitó, lo que plantea la IA es un debate que va mucho más allá de la evaluación, que es donde se puso el foco inicialmente, sino que trata sobre qué se preserva del proceso de aprendizaje y qué se puede optimizar a través de la IA. En este debate, asegura que la universidad debe tener el papel de moderador, y hacerlo "a partir de la evidencia". "El papel de la universidad será dar un paso adelante, no atrás, adelante, e intentar ser el mediador de esta conversación entre el agente digital y el agente humano para intentar sacar el máximo provecho", sostiene.

En el caso de la UOC, se ha creado un Centro de Inteligencia Artificial, que actúa como núcleo de gobernanza en este ámbito. El objetivo es ordenar, priorizar y escalar los casos de uso, con la idea no solo de incorporar la tecnología, sino de reconfigurar cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se gobierna la universidad. Algunos ejemplos son asistentes virtuales en las asignaturas para resolver dudas en tiempo real o sistemas de feedback cualitativo asistidos por IA para dar apoyo a la tarea docente.

A escala internacional, Fitó reivindica el papel de la investigación y el conocimiento en el contexto mundial y frente a los discursos anticiencia. "Hoy todos tenemos claro que no habríamos salido de la covid si no fuera porque todo el sistema de conocimiento se alineó para dar salida a una situación que era crítica. Entonces, si pusimos en valor precisamente ese papel, ese rol que tiene la ciencia, debemos conjurarnos todos para que nunca se olvide", declara.

La rectora insiste en la necesidad de que las universidades estén allí donde se producen los debates: "Debemos estar en espacios culturales, en espacios de participación ciudadana, en espacios científicos y de investigación, en espacios de decisión política, económica, etc".

Diversidad de perfiles en la UOC

En clave exclusivamente UOC, Fitó relata cómo el perfil de estudiante de esta universidad "se ha ido diversificando desde muchas perspectivas", como pueden ser la generacional o la territorial. "El perfil UOC es el perfil del aprendizaje a lo largo de la vida", resume. En el ámbito territorial, la rectora reconoce que existe una distribución más capilar con el paso de los años, proceso al que han contribuido la expansión tecnológica, pero también otros fenómenos como el teletrabajo o los cambios producidos por la situación de la vivienda.

Allí donde nos necesiten, estaremos

Otro de estos cambios lo trajo la pandemia, cuando la UOC aceleró determinados procesos de digitalización y registró un incremento de las matriculaciones, matriculaciones que "se han consolidado" una vez se ha vuelto a la normalidad. Además, afirma que la pandemia también enfatizó la necesidad de formarse a lo largo de la vida.

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En cuanto a la oferta formativa, Fitó afirma que la UOC estará "allí donde el país necesite gente formada y capacidad para formarla", y asegura que los límites de la universidad los marcará quien gobierne el país en cada momento. Al ser preguntada por la necesidad de más plazas de Medicina en el sistema universitario, Fitó afirma que la UOC puede tener un papel transversal de "apoyo" para formar aquellas competencias más vinculadas con la tecnología, y explica que han trabajado con el Departament d’Universitats y el de Salut sobre cómo dotar de competencias digitales al sector sanitario. "Allí donde nos necesiten, estaremos", insiste.