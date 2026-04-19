Superar un cáncer de colon tras dos operaciones de más de 8 horas: "La quimioterapia me dejaba fatal, pero yo pensaba 'Esto es lo que me está curando'""

La vida de Tino Ron (Luarca, 1956) cambió en junio de 2019. Independiente, amante de la aventura y de los buenos ratos con los amigos, periodista jubilado, comprometido con las causas sociales. Todo frenó de golpe para que su persona asumiera un nuevo rol: lo dice él sin tapujos, "enfermo de cáncer". De cáncer de colon. Ahora sabe que lo que pasó fue una lección de vida. "Me enseñó a fijarme más en mí y a que de esta enfermedad se puede salir", dice. Tiene claro otro mensaje: "Si las autoridades se dan cuenta y hay una apuesta decidida por la investigación, hay camino", apunta.

En su peor etapa recuerda cómo recibía cada noticia relacionada con el cáncer. La experiencia le sirvió también como camino para entenderse mejor. Pero si se quiere ahondar en su historia vital, que cuenta para este diario, hay que volver a 2019. Empezó sintiendo pequeñas molestias intestinales y fiebres que en un primer momento achacó a un virus pasajero. Pronto se dio cuenta de que aquel malestar no cesaba. "Tocaba ir al médico". La primera auscultación no fue precisa. Se necesitó de una resonancia para conocer el origen de los síntomas. Para entonces, los pensamientos de Tino Ron daban vueltas y no eran precisamente optimistas.

–Siéntate, por favor –le dijo la doctora el día que fue a recoger los resultados.

–Sé lo que me vas a decir. Tengo el bicho...

Como una bofetada

"Entonces estaba en un momento especial de mi vida. Jubilado, con mi pareja... es como una bofetada". La situación resulta familiar para muchos pacientes oncológicos. Algunos deciden contar su proceso. Otros no. A algunos les ayuda hablar de la enfermedad. Otros prefieren mantener su conversación en otros aspectos de la vida y de la cotidianidad. "Y todo es respetable", asevera Tino Ron. Él rompe su silencio porque cree que con ello puede ayudar a alguien.

El pasado noviembre participó en una mesa redonda organizada en la Semana la Ciencia de Valdés, que coordina la científica también luarquesa María Berdasco, y allí relató su experiencia y sus reflexiones para el gran público. Ahora lo hace para LA NUEVA ESPAÑA. ¿Qué le ayudó y por qué? ¿Es difícil volver o recordar la experiencia cuando el pronóstico es bueno? "Sí y no". Pero puede con ello. El pasado mes diciembre recibió el mejor regalo de Navidad: una prueba que dice que "todo va bien". Se siente, por tanto, contento, feliz, dispuesto a contar lo más íntimo y a hacer algo que a veces se olvida: "Vivamos", resume.

Dos operaciones

Este luarqués, muy conocido en el sector de la comunicación asturiano, pasó por dos operaciones. La primera, en 2019, más sencilla y con desarrollo en el hospital comarcal de Jarrio. La segunda, en 2020, con otro tipo de complejidades –duró once horas y media– y practicada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) un 8 de marzo, "con un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres". Tino Ron recuerda los nombres de los oncólogos y cirujanos que le atendieron. También las palabras de ánimo y los detalles médicos, porque este luarqués fue un paciente que quiso informarse sobre lo que le pasaba y sus opciones. "Me dijeron que por mis condiciones físicas, porque es cierto que siempre hice deporte, era el paciente indicado para esta operación y lo que yo pensaba es que si había salida de una, por qué no iba a salir de otra", detalla.

Agradece el trabajo de los especialistas y habla de su humanidad. Recuerda sus 18 días de hospitalización en plena pandemia y habla de lo que a él le pudo ayudar. "Yo solo hice una pregunta a mi oncóloga de cabecera: ¿Qué tengo que hacer yo, qué puedo aportar?", recuerda. La respuesta: mantener un buen estado de ánimo y seguir siempre las pautas. Desde su diagnóstico, es fiel a todo lo que le aconseja el equipo médico. Resumido para las personas interesadas: dieta sana, ejercicio moderado y alejarse de aquello que no le da paz.

El cáncer le ha ayudado a ver la vida con perspectiva, a lidiar con los toboganes emocionales, a ver el vaso "siempre medio lleno". A saber, quizás, dónde está lo importante y por qué. Qué puede ser secundario. A tener conciencia de eso que, a veces, con la rapidez del día e incluso de los años, nunca parece urgente ni prioritario y pasa desapercibido: el tiempo en familia.

Su pareja, Carmen Suárez, fue esencial para su recuperación. Por eso Tino Ron habla casi más de ella que de él. "Es muy importante el papel de la persona que está contigo porque lo vive todo como tú y sufre como tú", advierte. Él recuerda los viajes de Luarca a Oviedo, las insidiosas reacciones de la quimioterapia, los consuelos y las llamadas para seguir adelante. "La quimioterapia me dejaba fatal, pero yo pensaba: ‘Esto es lo me está curando’".

Las etapas de este duro proceso las cuenta Tino Ron como retos. Recuerda esos pequeños esfuerzos para salir a pasear tras las operaciones. Un día 300 metros, "otro día 500, otro día un poco más". Paso a paso, fue notando la mejoría y aceptando que podía recuperar su vida y sus ilusiones, aunque con límites. También cuenta lo difícil que es hallar la calma y mantener el autocontrol en los momentos de soledad. Un día fue al aseo "y cuando me lavaba las manos tuve un pensamiento: ‘Tino, ¿hasta cuándo vas a estar aquí?’". La reflexión es tan humana como la muerte, pero asusta tanto como el peor de los miedo reales. Tal vez no se piensa con tanta intensidad si no está presente la enfermedad.

Recaída y empujón final

Empezaba el año 2022 cuando tuvo una recaída anímica fuerte "porque tanto desgaste es muy duro emocionalmente". Recuerda que entonces necesitó ayuda psicológica más continuada. En este caso, la proporcionada por la Asociación Española contra el Cáncer, de la que habla maravillas. Fue tres veces a la consulta. En la segunda, la psicóloga le dio una receta: "Tienes que dejar de pensar en el Tino enfermo y pensar en el Tino persona". Con la determinación que, dice, le caracteriza, así lo intentó y así lo hizo.

El luarqués explica cuáles fueron sus anclajes y sus ayudas en los peores momentos: hacer lo que realmente le gusta. Veamos: leer, involucrarse en proyectos culturales (codirigió las tertulias culturales "Café y Literatura" del café restaurante La Troya de Luarca), pasar tiempo con la familia, algunos ratos con los amigos, tocar de vez en cuando la batería... su "cafetín" diario.

En definitiva, "cosas que te dan placer, que suponen algo para ti", profundiza. De lado quedaron los excesos, las grandes fiestas, la asistencia a encuentros con demasiada gente. "Si algo tengo es determinación, y si me dicen que tengo que hacer esto, lo hago", señala. Es algo que se repite en toda la entrevista. Como una fuerza especial que hace que el paciente se centre en la curación y deje de lado los pensamientos más agónicos. No es tarea fácil.

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¿Cómo se convive con esta realidad día a día? Con esfuerzo. Tino Ron ya no piensa a largo plazo y sí pide, como paciente, más investigación, "porque esa es la verdadera esperanza".