EL PERIÓDICO se afianza como el cuarto medio más leído en España y líder en Catalunya

EL PERIÓDICO se consolida como el cuarto medio de información general más leído en España y prolonga su liderazgo en Catalunya, según los datos de marzo del ránking de audiencia digital de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet en España designado por la industria digital.

El mes pasado accedieron a la web o la app del diario editado por Prensa Ibérica un total de 15.306.318 lectores en el conjunto de España. Esta cifra, fruto del mayor crecimiento entre la prensa generalista en el último año (+20%), lo sitúa en el cuarto puesto por segundo mes consecutivo, por delante de cabeceras como ‘Abc’, ‘20 Minutos’, ‘El Confidencial’, ‘La Razón’ y ‘La Vanguardia’, a la que supera en más de 3,7 millones de usuarios.

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En Catalunya, EL PERIÓDICO prolonga su liderazgo al encadenar cuatro meses seguidos en el primer puesto. Con 3.246.541 lectores en marzo, aventaja en más de 370.000 a ‘El Español’, segundo clasificado, y en más de 700.000 a ‘La Vanguardia’, que cierra el top 5.

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La cabecera de Prensa Ibérica es también la primera en audiencia media diaria en Catalunya con 506.602 usuarios, un dato que evidencia la fidelidad de los lectores al periodismo riguroso y cercano de EL PERIÓDICO. Le siguen en esta clasificación, a más de 100.000 usuarios diarios, ‘El País’ (404.345), ‘El Mundo’ (398.666), ‘La Vanguardia’ (359.650) y ‘El Español’ (341.342).

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Apuestas propias sobre el 8-M y la eutanasia

Entre lo más leído por la comunidad de EL PERIÓDICO en marzo destacan las apuestas propias sobre el 8-M y la eutanasia, a raíz del caso de Noelia Castillo, la persona más joven en acceder a la prestación en España.

Al crecimiento de la audiencia digital del diario también han contribuido temas de actualidad como la guerra de Irán y sus consecuencias económicas, las elecciones en el Barça y en Castilla y León, la semana de huelga de maestros y profesores en Catalunya, y el inicio de la gira de Rosalía.

Mejor puesto de EL PERIÓDICO en el ránking de España

La cuarta posición entre los medios de información general en la clasificación de audiencia digital en España supone el mejor puesto del diario en los últimos 15 años y es fruto de la apuesta que ha hecho Prensa Ibérica desde que adquirió la cabecera en 2019. EL PERIÓDICO también ha ganado lectores en su edición de papel según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) con un crecimiento del 6,8% y ocupa la séptima posición en el ranquing de diarios de información general, seguido de otras dos cabeceras de Prensa Ibérica, La Nueva España y Faro de Vigo lo cual consolida la segunda posición de Prensa Ibérica en este segmento con un total 1.091.000 lectores en sus ediciones de papel.

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Según los datos de GfK DAM de marzo, el grupo es el tercero en España en audiencia digital.

Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es líder en Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Murcia y Baleares, mientras que compite por el liderazgo en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, en la categoría de News/Publishers. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son las marcas principales del grupo.