El Papa bendecirá la caravana de la Paz de Sor Lucía Caram en su visita a Catalunya

El Papa León XIV bendecirá a la "Caravana de la paz" que impulsa la monja sor Lucía Caram, que desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantiene una inagotable actividad de solidaridad con la población ucraniana. Es una de las grandes sorpresas que van conociendo del viaje que debe hacer el Papa a Barcelona y al estado español.

Explica la web Religión Digital que todavía no se conoce ni el sitio ni el día del acto, que se conocerá cuando se haga público el cierre del acto. El Papa conoce el trabajo que ha estado haciendo Caram en Ucrania, su compromiso con el pueblo ucraniano y su proyecto de la Caravana de la Paz (o de la Bondad).

La Caravana de la Bondad salió salido el pasado mes de febrero de Barcelona en destino a Odessa, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa y el estallido de la guerra. Esta primera comitiva estaba formada por 21 vehículos, que había logrado la monja argentina que vive y dirige el convento de Santa Clara y la Fundación Convento de Santa Clara a través de un llamamiento: diez ambulancias, tres vehículos pick up, uno cuatro por cuatro y siete coches. La salida de la comitiva se hizo delante del templo de la Sagrada Família, después de que el templo acogiera una misa del cardenal Joan Josep Omella para bendecir la expedición, a la que asistieron, entre otros, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Caram mantiene su llamamiento a empresas e instituciones para que se sumen al proyecto con la intención de crear un corredor humanitario que minimice los dramáticos efectos del enfrentamiento armado y se puedan atender a los cientos de personas que resultaron heridas en el conflicto.

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