De un machete de 1851 al primer dron: los Mossos buscan un museo para albergar sus 300 años de historia

Indagar en la historia tiene mucho de trabajo policial. La tarea del historiador, como la del investigador, consiste en recomponer piezas, a menudo inconexas, para descubrir un misterio. Gracias a las pruebas e indicios, en el caso de la policía, y a materiales y documentos, en los estudiosos del pasado, se puede conocer qué ocurrió, cómo se vivía y, por encima de todo, para que no olvidemos, a los que nos precedieron.

Lo que es menos habitual es que existan policías que en vez de investigar delitos reconstruyan el pasado histórico del cuerpo. Se trata del Grupo de Servicio Histórico de los Mossos d'Esquadra creado en 2012. Su responsable, el subinspector Manuel Félix González Fraile, explica a EL PERIÓDICO que se encargan de la recuperación y protección del patrimonio de los Mossos. "Somos el cuerpo de policía más antiguo de España y la policía civil más antigua de Europa", recuerda el subinspector, para incidir en la importancia de proteger y difundir el legado del cuerpo, aunque indica que, como los han disuelto en dos ocasiones, gran parte de su historia se ha perdido.

Futuro museo

Actualmente conservan unos 5.000 objetos, desde uniformes de diversas épocas, armas, obras pictóricas, placas policiales y letreros de cuarteles hasta unos 30.000 documentos, tanto de boletines oficiales como fotografías, que hacen referencia a los más de 300 años de este cuerpo policial. El objeto más antiguo es un machete de las Esquadres de 1851 y el más actual es el primer dron construido por los propios Mossos en 2012, que ya está fuera de servicio. También hay documentos del siglo XVIII.

Imagen del espacio museístico actual en Sant Andreu / El Periódico

Una pequeña muestra de este material se puede ver actualmente en la comisaría de Sant Andreu de los Mossos, aunque uno de los principales objetivos del Servicio Histórico del cuerpo es la creación de un museo que pueda explicar la evolución del cuerpo desde su creación en 1719. El subinspector destaca que el problema más importante es encontrar un espacio, de un mínimo de 5.000 metros cuadrados y bien comunicado, que permita crear el museo.

Desde hace años, el Grupo de Servicio Histórico de los Mossos ha reclamado al Departament d'Interior y a la Prefectura de Mossos consolidar este proyecto museístico en algún lugar céntrico de Barcelona o de su área metropolitana, aunque por el momento únicamente les han dicho que se está estudiando la propuesta. La intención es ubicar todo el material que tienen y el nuevo que se vaya consiguiendo, como vehículos que ha tenido la policía catalana a lo largo de la historia.

Un local fijo permitiría exponer estas piezas, que ahora están en almacenes, y a partir de ahí crear un centro de estudios históricos que organice seminarios, estudios o publicaciones. González Fraile ha señalado que una de las particularidades de los Mossos es que son "una institución viva" y pueden recibir documentos recientes o piezas que ya no usan.

La carabina de un mosso, de 1857. / JULIO CARBÓ

Recreación histórica

Otra de las funciones del Servicio Histórico es recuperar la memoria de los agentes que han pasado por el Cuerpo. Remarcan que muchos expedientes, como los de la Segunda República, se han perdido por la represión franquista, pero siempre que familiares de agentes les contactan y les llevan fotos u otros documentos, como hojas de servicio, abren una ficha en un archivador y lo guardan. "Nuestra misión es intentar recuperar todos estos expedientes por una cuestión de memoria histórica y reconocimiento", explica el subinspector. Por el momento, unos 500 agentes de varias etapas históricas tienen ficha.

De forma voluntaria, agentes de Mossos participan en fiestas populares por toda Catalunya, unas 37 al año incluidas ferias modernistas o sobre otras temáticas, además de hacer recreaciones históricas, como las relacionadas con la Batalla del Ebro y la proclamación de la República. Para ello disponen de reproducciones de uniformes, armas y otro tipo de atrezzo.

Un machete antiguo de los Mossos d'Esquadra que se puede ver en el museo / El Periódico

El subinspector señala que los participantes de este grupo reciben formación para poder responder a preguntas de la ciudadanía, como el funcionamiento de un fusil de avancarga. "Este grupo tiene un éxito brutal, llegamos a miles de ciudadanos que se suelen hacer fotos con nosotros y les explicamos cómo actuaban los Mossos en esa época", explica y añade que en un fin de semana por estas ferias pueden pasar entre 50.000 y 60.000 personas.

300 años

Los Mossos tienen su origen en 1719, cuando el capitán general de Catalunya, Francisco Pío de Saboya y Moura, marqués de Castel-Rodrigo, creó las 'Esquadras de Paisans Armats'. Habían pasado cuatro años del fin de la Guerra de Sucesión pero la Guerra de la Cuádruple Alianza había revitalizado las facciones austracistas que ofrecían resistencia en parte del territorio catalán tras la caída de Barcelona en 1714. Las primeras Escuadras de Paisanos Armados se establecen en Vic.

También se dedicaron a vigilar los caminos, garantizar la seguridad cuando el Ejército, que se encargaba de la vigilancia, era movilizado y a combatir el bandolerismo en zonas rurales. En 1729 se nombra al primer mando de todas las Escuadras de Paisanos, Pere Anton Veciana, y sus descendientes estarán al frente del cuerpo hasta 1835. De esa época reciben la denominación oficial Escuadras de Catalunya, que estarán operativas hasta que el general Prim las disuelva tras la Revolución de 1868, para que sean sustituidas por la Guardia Civil.

Un grupo de Mossos en una recreación histórica / SH Mossos

Pese a que se restablecieron en 1874, por orden del presidente de la República, a petición del capitán general de Catalunya estaban adscritas a la Diputación de Barcelona y vigilaban tanto sus dependencias como zonas rurales de la provincia de Barcelona. No fue hasta la Segunda República cuando el cuerpo policial se revitalizó después de que el presidente Francesc Macià las asumiera como fuerza de orden público dependiente de la Generalitat de Catalunya. De esa época es la creación de un Servicio Forestal para la protección del medio ambiente y de un servicio de escolta presidencial, por orden de Lluís Companys.

Al combatir al lado de la República, el franquismo disolvió, por segunda vez, a los Mossos en 1939. Los miembros de este cuerpo fueron encarcelados o represaliados y por eso desde el Servicio Histórico se les quiere rendir homenaje. El cuerpo se restauró en 1952 a partir de una petición a Francisco Franco del presidente de la Diputación de Barcelona, el Marqués de Castell-Florite. Entre sus competencias estaba el orden público además de vigilancia y custodia de edificios de la Diputación y entornos naturales que gestionaba este organismo.

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Con la llegada de la Democracia, en 1980, la Generalitat asume la gestión de los Mossos, que vigilaban a autoridades y edificios oficiales, hasta que en 1983 el Parlament crea la policía autonómica, que ha ido creciendo, desplegándose por el territorio y asumiendo competencias en los últimos 40 años. De esta forma se crea un modelo de seguridad que pese a ser moderno tiene unas raíces de 300 años.