La Asociación de víctimas del metro 3 de julio de València (Avm3J): 14 años de lucha y 105 concentraciones contra los «0 responsables»

Las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 fueron durante años unas proscritas. Unas apestadas. Desde que decidieron unirse y crear la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) nunca fueron unas víctimas «normales». En el sentido de que su presencia nunca fue bienvenida durante años en recepciones oficiales y reconocimientos públicos, como sí lo eran las víctimas del terrorismo o de la violencia de género, por citar dos ejemplos. Y menos si portaban sus camisetas de denuncia masiva con el lema que popularizaron: 43 muertos + 47 heridos= 0 responsables. Una cancelación pública que se extendió durante nueve años con sus 105 concentraciones que convocaban cada día 3, desde noviembre de 2006 hasta julio de 2015. Desde marzo de 2007 ubicada en la Plaza de la Virgen de València.

En esos primeros nueve años, desde el caluroso 3 de julio de 2006 hasta 2015, las víctimas del metro y sus familias sólo coincidieron en cuatro ocasiones con autoridades autonómicas o municipales de la ciudad de València, donde se produjo el siniestro. La primera fue el mismo día del accidente, cuando políticos, familiares y periodistas se arremolinaban en torno a las dos bocas de metro de la estación de Jesús a la espera de las traumáticas noticias; la segunda en el funeral celebrado el 4 de julio en la catedral de València, en presencia de los reyes, el Gobierno central y el Consell; la tercera en la inauguración del monolito, el 2 de julio de 2007, en el jardín de la antigua 'estacioneta' de Jesús, que marcó un antes y un después. Y el 20 de octubre de 2011 cuando la Avm3j logró que las recibiera el jefe del Consell, Alberto Fabra, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

Protesta de las familias de las víctimas del metro al inaugurar el Ayuntamiento de València el «monolito de la muerte», el 2 de julio de 2007, en un acto convocado sin contar con la Avm3j. / Miguel Ángel Polo

El acto organizado por el Ayuntamiento de València el 2 de julio de 2007 para conmemorar el primer aniversario del accidente del metro (también sería el último que organizarían) resultó muy tenso. El consistorio, entonces dirigido por Rita Barberá que acababa de alcanzar el cielo electoral (con trampas, según la sentencia de la pieza A del caso Taula), organizó el acto para inaugurar el monolito en memoria de los 43 fallecidos e invitó a algunas víctimas del metro a título particular pero ignoró a la asociación, creada en octubre de 2006. «El contacto en este acto era con los familiares, no con otras entidades superpuestas», respondió la alcaldesa de València, Rita Barberá, al ser interrogada por la ausencia de invitación a la Avm3j.

El "problema" con las víctimas del metro es que, tras el siniestro, los familiares de los fallecidos y los heridos en el siniestro pasaron del duelo silencioso y de curarse las heridas en la «soledad» familiar a la protesta desgarradora en grupo. Y ahí comenzaron las pegas. En su primera petición de reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en enero de 2007 cometieron «el error» de enviar la carta de solicitud «a la prensa, antes que al presidente», algo que molestó sobremanera al entorno del «Molt Honorable», según admitieron entonces a Levante-EMV. Desde el funeral en la catedral, ni el consell ni el Ayuntamiento de València participaron u organizaron ningún acto en homenaje a las víctimas. Ni tampoco se dejaron ver en público con ellas.

Primera concentración convocada por la Avm3j el 3-11-2006, al mes de crearse, que se hizo en la Plaza del Ayuntamiento de València. / Fernando Bustamante

Encerrona al presidente de la Avm3j para justificar que los había recibido

El presidente de la Generalitat de 2003 a 2011 Francisco Camps únicamente protagonizó una especie de encerrona al primer presidente de la Avm3j, Enric Chulio, para justificar en una sesión de control que «sí había recibido a la asociación». Tampoco les pidió oficialmente perdón por el accidente que acabó con la vida de 43 valencianos, a pesar de que Camps sí que pidió perdón en las Corts por las contínuas averías en Metrovalencia en los meses posteriores al accidente. El Ayuntamiento de València intentó en 2009 impedir el uso de megafonía junto a la catedral, para evitar que las víctimas del metro se concentraran junto a la puerta de los apóstoles, pero finalmente recularon.

Frialdad de la jerarquía eclesiástica

La frialdad de la jerarquía eclesiástica hacia las víctimas también fue pareja a la de las autoridades autonómicas y municipales. El arzobispo de València de 1992 a 2009, Agustín García-Gasco (fallecido en 2011), llegó al extremo de 'contraprogramar' a la asociación y presidir una misa por las víctimas en Torrent el mismo día, el 3 de julio de 2008, pero una hora después de que los miembros de la asociación recordaran a los 43 fallecidos en la catedral de València. Este ninguneo incluyó el sainete de intetar vetar en 2010 al sacerdote Honori Pascual, miembro del 'grup de rectors del dissabte', que ofició todas las misas por las víctimas del 3 de julio de 2010 tanto en la catedral de València como en la iglesia de San Lorenzo, donde acabaron trasladándose. El sucesor de García-Gasco al frente del arzobispado, Carlos Osoro también recibió invitaciones para oficiar la misa por las víctimas, pero siempre alegó «otros compromisos» para evitar cualquier acercamiento.

Seguidores fieles durante los siete primeros años más complicados

Durante las 105 concentraciones a lo largo de nueve años, las víctimas del metro siempre estuvieron acompañadas por un número, reducido pero fiel, de ciudadanos que les apoyaba y que se incrementaba en momentos puntuales como cuando archivaron la causa por primera vez en marzo de 2007 o en cada aniversario del 3 de julio. El periódico Levante-EMV también las acompañó en este largo trayecto. Las protestas convocadas por la Avm3j no arreciaron cuando la causa judicial se archivó por segunda vez, y parecía que definitiva, el 8 de mayo de 2008. Pese al mazazo judicial, las víctimas del metro siguieron convocando sus concentraciones.

La manipulación de la primera comisión de investigación

En febrero de 2012, una revelación parecía que iba a cambiar el curso de la historia. La edición de "El Mundo" en València publicó que FGV recurrió a la consultora H&M Sanchis, contratada desde 2004, para aleccionar y manipular las declaraciones de los directivos de FGV y los comparecientes convocados por el PP en la primera comisión de investigación del accidente del metro en las Corts, celebrada en cuatro días en 2006. El escándalo no movió un ápice la postura de la Generalitat, ni tampoco la de FGV.

Los miembros de la Avm3j en la 77ª protesta que convocaban, en la puerta de los Apóstoles de la Catedral, el 3 de abril de 2013, antes de que se emitiera «Los olvidados» en el "Salvados" de La Sexta, el 28 de abril. / José Aleixandre

Poco más de un año después, la lucha de la Avm3j protagonizó «Los olvidados» en el programa «Salvados» de La Sexta, dirigido por Jordi Évole, que dio un vuelco al apoyo ciudadano a la lucha de la Avm3j. El programa se emitió el 28 de abril de 2013. La concentración de ese mes de abril, apenas había convocado a un centenar de personas. Pero la del 3 de mayo de 2013, la 78ª concentración que convocaban, 81 meses y seis horas después del accidente de metro más grave de España desbordó la solidaridad ciudadana y las víctimas del metro pasaron de «apestados» a héroes. Protagonizar uno de los programas más vistos de la televisión de entonces, que hizo de altavoz para su causa, les hizo ganar adeptos a la velocidad de la luz y recordar la lucha contra los "cero responsables" que protagonizaban desde 2006. Si desde 2012 recogieron 5.000 firmas para que se reabriera la comisión de investigación en las Corts sobre el accidente del metro, en una semana alcanzaron 86.973 apoyos.

03-05-2013 La ciudadanía desbordó la Plaza de la Virgen, el 3 de mayo de 2013, en apoyo de la Avm3j tras la emisión del «Salvados» de Jordi Évole dedicado a su lucha. / Olga Núñez

A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Levante-EMV publicó que FGV ocultó tres descarrilamientos a la jueza del metro. Los fiscales Vicente Torres y Sandra Bonet volvieron a citar al perito de Adif, Andrés Cortabitarte, quien admitió que se le ocultó el dato de los descarrilamientos, lo que le hubiera llevado a una pericial distinta.

Apoyo de seis partidos a crear una nueva comisión de investigación en las Corts

La causa se reabrió, a petición de la Fiscalía provincial de València, a pesar de la reticencia de la jueza del metro, la titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, que aún volvió a decidir un tercer archivo de la causa, corregido por la Audiencia de València. En 2015 seis partidos (PSPV, Compromís, EUPV, Ciudadanos, Podemos y UPyD, prometieron reabrir la comisión del accidente del metro y depurar responsabilidades en FGV, entre otros compromisos. La entrada de estos cinco partidos en las Corts surgidas de las elecciones de 2015 permitió que el 3 de julio de 2015 se aprobara la creación de la segunda comisión de investigación del accidente del metro.

La presidenta de la Avm3j Beatriz Garrote recibe el aplauso de las Corts, excepto de los diputados del PP, tras intervenir en un receso del pleno del 3 de julio de 2015, que aprobó la segunda comisión de investigación del accidente del metro. / Germán Caballero

"Se han comportado como demagogos crueles"

Ese día, la presidenta de la Ávm3j, Beatriz Garrote, también protagonizó un hecho histórico y sin precedentes en un pleno de la cámara valenciana, después de 9 años en los que se ninguneó a las víctimas del metro. En el receso, tras aprobar la nueva comisión, Garrote se dirigió a la bancada popular (conformada por 30 diputados que votaron en contra de nueva investigación parlamentaria), para reprocharles que la historia del accidente había sido la del «fracaso» de los ejecutivos del Partido Popular por no garantizar la seguridad en Metrovalencia, por la gestión «opaca y deshonesta» del siniestro, y del expresidente Francisco Camps «negándose» a recibirlos. Garrote también se dirigió a Alberto Fabra: «Fracasó también usted, señor Fabra, cuando nos recibió [en octubre de 2011] para no escucharnos y limitarse a leer unas contestaciones escritas de antemano, y han fracasado hoy como oposición repitiendo las mismas consignas que hace nueve años, cuando ha salido a la luz mucha más información que lo desmonta». «Se han comportado como demagogos crueles -aseguró- porque nos piden perdón en el plano humano pero es muy difícil sentir esa solidaridad cuando no hay detrás una respuesta institucional», lamentó Garrote, visiblemente emocionada, ante una quincena de miembros de la Avm3j en el palco de invitados de las Corts.

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La concentración número 105 de la Avm3j en la Plaza de la Virgen de València, el 3 de julio de 2015, en la que se despidieron de la plaza cuando se cumplía el noveno aniversario del accidente del metro. / Germán Caballero

Ese día la Avm3j celebró la concentración número 105 en la Plaza de la Virgen de València. El 3 de julio de 2015 las víctimas del metro abandonaron la plaza, aunque no la lucha. A las familias de los 43 fallecidos y 47 heridos aún les quedaban cinco años más de reivindicaciones con la segunda comisión de investigación en las Corts (celebrada del 15 de enero al 13 de junio de 2016), las comparecencias en el Parlamento europeo y la tercera fase de la instrucción judicial que acabó en enero de 2020 con cuatro condenados.