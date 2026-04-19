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A partir de este lunes

Gestiones cerca de casa: cinco oficinas móviles de la Generalitat recorrerán 200 municipios de la Catalunya rural

Los vehículos de atención ciudadana ofrecerán una vez al mes información, trámites y acompañamiento a más de 600.000 personas de localidades con menos facilidades de conexión

Las 5 claves de la reforma de la Administración de Catalunya: de la reducción de la burocracia al uso de la IA

Nuevas oficinas móviles de atención ciudadana que recorrerán 200 municipios de Catalunya

Nuevas oficinas móviles de atención ciudadana que recorrerán 200 municipios de Catalunya / EPC

Montse Baraza

Barcelona
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El Govern pone en marcha este lunes cinco oficinas de atención ciudadana (OAC) móviles para acercar la Administración a 200 municipios de la Catalunya rural y dar así servicio a más de 600.000 personas. El proyecto se enmarca en la reforma administrativa y de modernización de los servicios públicos impulsada por el Govern de Salvador Illa y que busca garantizar un modelo de atención presencial, digital y personalizada de la Generalitat, incluyendo a aquellas localidades menos conectadas. Estas oficinas móviles, que complementarán a las 11 integradas en cada veguería, facilitarán que aquellos ciudadanos que viven en municipios más aislados puedan realizar gestiones y trámites cerca de casa.

Así, esos cinco vehículos operarán en cinco rutas y cada uno de ellos dará servicio a 40 municipios una vez al mes. El personal ofrecerá a los ciudadanos información, gestión de trámites y acompañamiento. "Un servicio accesible que evita desplazamientos y garantiza la inclusión en todo el territorio", subrayan desde el Govern. En total, el Govern invertirá unos 2,43 millones de euros en este servicio para 2026 y 2027.

"Queremos hacer la vida más fácil a los ciudadanos, llevar la Administración a la plaza de cada pueblo"

Albert Dalmau, conseller de Presidència

"Queremos hacer la vida más fácil a los ciudadanos, llevar la Administración a la plaza de cada pueblo y facilitar trámites como el de la dependencia o el de crear el IDCat móvil para hacer trámites por internet. Es una medida innovadora y pionera con la que garantizamos atención presencial y damos herramientas para poder realizar trámites en línea", resumía el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Tramitar la dependencia, pedir ayudas o recibir asistencia para crear el IDCat son algunos de los trámites accesibles

Estos municipios tienen en común que están alejados de las oficinas físicas de atención ciudadana, tiene pocos habitantes, dispersión geográfica o limitaciones de movilidad. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de elegirlos? Según detalla el Departament de Presidència, se ha valorado, entre otros puntos, que la población mayor de 50 años supere a la de entre 15 y 49 años; que el Consell Comarcal esté a una distancia de más de 13 kilómetros y que la OAC más cercana esté a más de 30 km o que el trayecto supere una hora y 20 minutos.

Nuevas oficinas móviles de atención ciudadana que recorrerán 200 municipios de Catalunya

Nuevas oficinas móviles de atención ciudadana que recorrerán 200 municipios de Catalunya / EPC

¿Qué podrán hacer los ciudadanos? Desde pedir ayuda para realizar gestiones en línea o darse de alta en sistemas de identificación digital a gestionar consultas, quejas o trámites. Algunas gestiones incluyen renovar un certificado o solicitar ayudas, sin depender de familiares o terceros, y evitando desplazamientos largos.

Cinco vehículos cubrirán cinco rutas dando asistencia a 40 municipios cada una

Las cinco rutas que recorrerán los vehículos son las siguientes: noreste (Ripollès, Osona, Maresme, Vallès Oriental, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà y Garrotxa), noroeste (Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Arán, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera y Berguedà), centro (Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Solsonès, Segarra, Bages, Berguedà, Lluçanès y Moianès), sureste (Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Garraf, Priorat y Anoia) y suroeste (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta). En cada furgoneta viajará un conductor y un agente digital.

Las OAC móviles se trasladarán a cada municipio aproximadamente una vez al mes (cada cuatro o cinco semanas) y la duración de la visita será de entre 1 hora 30 minutos y 3 horas, en franjas matinales. El calendario, adaptable a necesidades puntuales, se puede consultar en gen.cat/oacmobil y en el teléfono 012. Vehículos accesibles y conectividad

Proyecto piloto en el Ebro

La implantación de estas oficinas llega después de que a mediados de 2024 se pusiera en marcha una prueba piloto en Terres de l'Ebre. En los casi dos años en los que las OAC móviles han funcionado en esta zona, se han realizado 2.047 gestiones. Las más frecuentes: certificados, sistemas de identificación digital, permisos de actividades con riesgo de incendio, consultas sobre prestaciones, subvenciones de renovables, programa MOVES III y bono social.

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Los usuarios principales han sido personas mayores de 65 años que han dado al servicio una puntuación de 4,89 sobre 5, "destacando amabilidad, claridad y sensación de seguridad".

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