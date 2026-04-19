FGC repara la vía del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona y Nadal avisa de que denunciarán el sabotaje

FGC ya ha reparado este domingo la vía del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona, afectada por el desmontaje de varios tramos en la zona de Callús (Bages) por un grupo de activistas de Revoltes de la Terra. Los operarios han estado trabajando toda la noche para reabrir este tramo del 'tren de la potasa' y el secretario para la Movilidad, Manel Nadal, ha avisado de que denunciarán el sabotaje. "Se presentará denuncia, los hechos son muy graves. La protesta es legítima, pero esta acción es punible. Es un sabotaje", ha afirmado Nadal en un mensaje a X. El Ayuntamiento de Callús también denunciará los destrozos en el municipio en la protesta contra ICL, con desperfectos en un muro y barricadas de piedras y ramas en la carretera del branco.