Cañete reclama un "debate sereno" sobre la duración de las bajas porque "hay un cuello de botella en el sistema sanitario"

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, pide un debate "no ideológico, sereno" sobre la duración de las bajas laborales después de que el Govern retirara los incentivos económicos a los centros de atención primaria que lograran acortarlas acelerando pruebas y diagnósticos. En una entrevista en el diario 'Ara', Cañete avisa de que "hay un cuello de botella en el sistema sanitario" que está "detectado y focalizado" y tiene "un coste muy importante", de unos 62.000 millones de euros, entre el erario público y las empresas. "Nuestros tiempos de tratamiento y atención son mucho más largos que en otros territorios", apunta Cañete, quien lamenta que se haya dado marcha atrás por una "situación ideológica".

"Catalunya dispone de 60 millones para poder generar dinámicas que puedan mejorar la gestión que se está haciendo de todo este tema en los CAP y, como de alguna manera no hacemos uso, los devolvemos", avisa Cañete. Según el presidente de Pimec, el planteamiento del Govern, con el que la patronal estaba de acuerdo, era que "las personas sean mejor atendidas y sean mejor tratadas".

"Lo que propone Pimec es poder utilizar (el dinero) para que las personas sean tratadas a tiempo cuando están enfermas. También que se les hagan las pruebas necesarias lo antes posible", argumenta Cañete. "Esto no es pedir que no se den bajas", puntualiza.

Asimismo, Cañete considera que debería permitirse a las mutuas participar en el proceso de bajas. "Lo que no tiene ninguna explicación es que el sistema esté colapsando y teniendo la mutua disponibilidad para poder descolapsarlo, no se autorice", afirma.

Cañete lamenta que el Gobierno retire "la propuesta de utilizar estos recursos para mejorar dónde tenemos el cuello de botella", y reclama que haya un debate que incluya también a partidos, sindicatos, patronales y otros agentes e interlocutores para analizar la situación y "no devolver dinero" que el Estado pone a disposición de las comunidades.

"Hay unos recursos para mejorar de alguna forma el sistema primario que nosotros estamos volviendo año tras año al Estado", afirma Cañete, que cifra en 60 millones ese dinero.

Noticias relacionadas

"Las bajas a la gente deben darse. Y seremos los primeros que lo pediremos, lo exigiremos", defiende el presidente de la patronal de las pymes. "Pero no podemos permitirnos no tratar el problema", añade, recordando que Catalunya concentra un 60% de las bajas de larga duración de todo el Estado.