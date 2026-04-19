El 10% más adinerado concentra más de la mitad de la riqueza en España

Casi nueve de cada 10 españoles afirman estar preocupados porque existan desigualdades sociales y más de la mitad cree que estas diferencias son mayores que hace una década, según el CIS . Diversos estudios apuntan a una reducción de la desigualdad de ingresos tanto en España como en el mundo. Sin embargo, la riqueza sigue acumulada en las capas más adineradas, quienes aumentan sus recursos disponibles a mayor velocidad que el resto de la sociedad.

La desigualdad de ingresos ha ido a la baja en los últimos años en España, si se analiza el coeficiente de Gini que recoge el banco de datos de Naciones Unidas , el indicador de referencia para medir la desigualdad de ingresos en una sociedad, que va de una escala entre 0 (desigualdad mínima) a 100 (desigualdad máxima). Pese al agravamiento del índice a partir de 2003, sobre todo tras la crisis de 2008, se consiguió rebajar la curva en 2015, pero aún sin tocar mínimos.

Visualización sobre la desigualdad.

En la fotografía europea, España es el séptimo país con mayor desigualdad de ingresos, por encima de la media de la Unión Europea, según el índice de Gini de Eurostat , que compara los Estados miembros por ingresos disponibles equivalentes.

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Los países menos desiguales en 2024, según el Eurostat, fueron Eslovaquia (21,7) y República Checa (23,7), mientras que los más desiguales fueron Bulgaria (38,4) y Lituania (35,3).

Un estudio de CaixaBank Research, de diciembre de 2024, reafirma que la desigualdad ha ido a la baja en España, si se analiza el coeficiente de Gini, y apunta al mercado laboral y a la reducción de la tasa de paro como factor principal de esa mejora: "Durante la pandemia, el 90% de los cambios en el índice de Gini los explican los movimientos de la tasa de paro", detallan.

La riqueza total está concentrada en menos manos

Pese a la reducción de la desigualdad de ingresos que mide el coeficiente de Gini, CaixaBank Research matiza que este indicador tiene limitaciones , sobre todo para medir la desigualdad extrema de recursos cuando estos se concentran en unos pocos percentiles más ricos, por lo que se puede combinar con otras métricas.

La desigualdad es mayor en el reparto de la riqueza total. El 10% más rico acumula el 53% de la riqueza total de España, mientras que la mitad de la población con menos riqueza concentra un 9%, según datos del Banco de España .

Visualización sobre el reparto de la riqueza.

En el periodo entre 2011 y 2025 que analiza el Banco de España, el 10% más adinerado es el decil que más ha aumentado su riqueza, en un 95% (sin contar el efecto del IPC), en comparación con el 75% de la media.

¿Se reduce la desigualdad a nivel mundial?

A escala mundial, la desigualdad de ingresos muestra una reducción ininterrumpida desde la década de 1990. Para CaixaBank Research , la evolución es una “historia de éxito”. Sin embargo, los economistas Lucas Chancel y Thomas Piketty, que analizaron el coeficiente de Gini entre 1820 y 2020 , creen que es pronto para afirmar si la caída del índice que se inició a partir del 2000 continuará o no.

Pese a las mejoras en el índice de Gini, el World Inequality Report matiza que la desigualdad en el mundo “se mantiene en niveles muy elevados”: el 10% más rico concentra tres cuartas partes de la riqueza mundial, mientras que la mitad con menos recursos acumula apenas el 2% de la riqueza.

El informe remarca que “la concentración [de riqueza] no solo es persistente, sino que además se está acelerando”. Desde 1990, la riqueza de los “millonarios y multimillonarios” ha crecido cerca del 8%, casi el doble que la mitad con menos recursos en el mundo.

Visualización de los más ricos.

La mejora se dispara en el 0,001% más rico . En el periodo entre 1995 y 2025, ese fragmento de la población, que representa a menos de 60.000 multimillonarios , aumentó del 3,8% al 6,1% la riqueza mundial que acumula, según el World Inequality Repor t. Mientras tanto, el 50% con menos recursos ha pasado de controlar el 1,4% de los recursos mundiales al 2%.

“El resultado es un mundo en el que una minúscula minoría ostenta un poder financiero sin precedentes, mientras que miles de millones de personas siguen excluidas incluso de la estabilidad económica básica”, advierte el informe.

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