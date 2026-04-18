Los policías acusados de golpear "con una fuerza innecesaria" a una familia colombiana durante unas detenciones alegan que fueron agredidos

El juzgado que investiga la intervención policial en la que cinco ciudadanos colombianos fueron golpeados "brutalmente" por agentes de la Policía Nacional durante unas detenciones, en mayo de 2025, en la calle San Vicente de València, ha citado este viernes a declarar a los seis agentes intervinientes, después de admitir a trámite la querella de los afectados, que acusan a los policías de usar "una fuerza totalmente desproporcionada e innecesaria" durante su intervención, que consideran, podría ser constitutiva de delitos de lesiones, trato denigrante y delito de odio.

El magistrado también ha citado a los querellantes, quienes han ratificado la denuncia interpuesta en un juzgado de guardia y han expuesto su versión de los hechos ocurridos, que fueron grabados por un testigo que presenció la agresión policial desde su vivienda. Dichas imágenes, que se hicieron virales a nivel nacional e internacional, generaron una multitud de reacciones y más de 60 colectivos y organizaciones denunciaron la "brutal actuación policial". Incluso el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el "ataque" a través de sus redes sociales y pidió explicaciones al gobierno español.

La versión de la policía

Del mismo modo, los ciudadanos colombianos también han tenido que comparecer ante el juez como acusados de un delito de atentado a agente de la autoridad, después de que los policías les denunciaran por "obstaculizar la actuación policial", según informaron en un comunicado. Los agentes, que también han ratificado la denuncia, atribuyen su reacción a la actitud de dos de las denunciantes, "quienes empezaron a increpar a los agentes, intentando llamar la atención de los viandantes y soliviantar su ánimo" con la intención de "provocar una reacción hostil hacia los mismos con gritos y acusaciones".

Si bien en las grabaciones -aportadas por los querellantes- se observa a varios agentes reduciendo a una de las afectadas utilizando una "violencia desmedida", los policías defienden que se hizo "con la fuerza mínima imprescindible". Alegan, además, que se produjo porque esta increpó a un policía, que le pidió que depusiera su actitud y se identificara. A pesar de ello, acusan, "la mujer siguió increpando al policía, arremetiendo contra él y golpeándolo en el cuello".

Cuatro policías heridos

Asimismo, han recordado que fruto de esa polémica actuación policial resultaron heridos cuatro policías "con múltiples contusiones y traumatismos", después de que varios familiares de la mujer se aproximaran a los agentes y se abalanzaran contra ellos. Así, han insistido en que una de las querellantes le amenazó y le embistió con el carrito de su hijo y que su acompañante, una vecina de nacionalidad española, le pegó una bofetada y le tiró las gafas.

Unos argumentos de los que "no hay ninguna prueba de ello", remarca el abogado de las afectadas, Juan Molpeceres, y que "en ningún caso justificaría tal violencia". En este sentido, el letrado califica la intervención policial como una "actuación institucionalizada de corte racista" en la que los agentes utilizaron "una fuerza totalmente desproporcionada e innecesaria". Así, considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de lesiones, trato denigrante y delito de odio.

Cinco personas detenidas

Los hechos que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 20 de València ocurrieron el 17 de mayo de 2025, sobre las 15.00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados para acudir a un restaurante en la calle San Vicente de València, donde al parecer, un varón estaba siendo amenazado con un arma blanca por dos hombres. Según la versión de una de las afectadas, que iba acompañada de su hijo de tres años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y una vecina de nacionalidad española, la agresión se produjo porque esta le recriminó a los policías la forma en la que detenían a dos varones a los que no conocían de nada, según la querella, "con un pie en el torso de uno y el otro agente un pie en el tobillo del segundo detenido".

Cuando los agentes le instaron a identificarse, la mujer se negó al considerar que no había justificación para ello. Ante su negativa, que en la querella se califica de "respetuosa", el agente le comunicó que iba a proceder a detenerla por desobediencia. Esta ciudadana de origen colombiano se resistió y según muestran los vídeos aportados por los querellantes, los policías “la tiran violentamente al suelo, la zarandean y comienzan a golpearla repetidamente con su defensa”, remarca la querella. Al escuchar los gritos de su hija y las recriminaciones de la testigo a los agentes, los padres de la detenida salieron del portal y los policías arremetieron presuntamente contra ellos también con sus defensas reglamentarias.

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Por su parte, fuentes de la Policía Nacional informaron que en dicha intervención policial, que se saldó con cinco personas detenidas -tres hombres y dos mujeres-, cuatro agentes resultaron heridos con diversos traumatismos. A unos de los detenidos se le intervino un cuchillo de 20 centímetros. A dos de los arrestados se les imputó un delito de amenazas con arma blanca y los otros tres por un delito de atentado a agente de la autoridad. En un comunicado, la policía remarcaba que uno de los agentes estaba siendo increpado y amenazado por una mujer, a la que redujo usando "la fuerza mínima imprescindible".