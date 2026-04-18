Eduardo Infante, profesor: "Si la función de la escuela es fabricar al trabajador de mañana, que Amazon pague la educación"

Autor del superventas ‘Filosofía en la calle’, Eduardo Infante (Huelva, 1977) es el 'Merlí' de la vida real, un profesor nada convencional que imparte la asignatura de filosofía en un instituto de Gijón y que bebe del mismo maestro que el inolvidable protagonista de la serie de TV-3: Sócrates. El divulgador, que acaba de publicar la novela ‘Salvar a Sócrates’ (Ariel), asegura que el pensador griego es más necesario que nunca. Está en juego la democracia, asegura.

-¿Tan mal trata el sistema educativo y la sociedad las humanidades que hace falta salvar a Sócrates?

-Sin duda. Hay que salvar la pregunta socrática y la vida socrática. Vivimos vidas programadas y Sócrates nos enseña a vivir una vida elegida. Salvar su legado es salvar la posibilidad de pensar en un mundo que prefiere que no pensemos.

-¿De dónde nace su novela?

-De una preocupación profunda: el cuestionamiento de la democracia. Los jóvenes, con los que estoy cada día en clase, creen que la democracia es un sistema fallido, así que comienzan a escuchar los cantos de sirena del autoritarismo. Dudan de la democracia y tienen una mirada nostálgica hacia el pasado. Repiten que con Franco se vivía mejor lo repiten. Me aterra.

"Me aterra que los jóvenes duden de la democracia y digan que con Franco se vivía mejor"

-Afirma que vivimos tiempos en los “nadie escucha” y que lo importante es “aplastar al que piensa diferente”. También menciona a la gente que “recorta derechos y lo vende como una modernidad”. Será un libro de aventuras, pero el fondo es muy político.

-Sin duda. Un ciudadano tiene que hacer algo tan difícil como juntarse con otro y pensar juntos. Por eso quiero traer a Sócrates al presente, para salvar a los jóvenes de este mundo de mierda que les estamos dejando y que nosotros hemos construido. En el aula, suplico a mis alumnos que no tiren la toalla y que piensen en el planeta que quieren dejar a sus hijos.

-Los políticos también tienen mucho que decir, ¿no?

-Escuchas los debates en el Congreso de los Diputados y ves que el lenguaje ha caído en el meme. Los políticos hablan como tertulianos, usan la manipulación, son incapaces de dialogar entre ellos y llegan al insulto más horrible. ¿Dónde quedó el nivel intelectual de líderes como Azaña? Ese discurso agresivo y violento es un modelo para el ciudadano de a pie. Hemos llegado a un punto en el que no le reconocemos ni el a derecho a existir al contrario. Si piensas diferente a mí, quiero expulsarte de la vida civil.

"Nos obsesionamos con que los estudios tienen que tener salida, como si fueran una autopista"

-Hablemos de educación. En tiempos de IA y de mercado laboral volátil, ¿cómo orientar a los estudiantes a elegir sus estudios?

-Nos obsesionamos con que los estudios tienen que tener salida, como si fueran una autopista. Nos empecinamos en que los chicos y las chicas se tienen que ganar la vida, que es una expresión horrible. La vida es un don.

-De acuerdo, pero está bien pagar el alquiler. Hay que trabajar para ganar dinero.

-Efectivamente, comparto tu punto de vista. ¿Se trata de decirle a los alumnos que elijan entre su pasión y la empleabilidad? Me llaman idealista, pero les digo a mis alumnos que tiren de su pasión. Cuando uno estudia lo que le toca el corazón no es mediocre. No hay mejor salida laboral que ser muy bueno en lo que has elegido estudiar y ser. Cuando apuestas por algo que no te apasiona y lo haces por su empleabilidad te conviertes en un profesional mediocre. Por mi experiencia sé que los jóvenes que estudian con pasión encuentran empleo.

-¿Cuál es el papel de la escuela?

-La escuela pública y obligatoria es un invento de la revolución francesa, cuando se recupera el ideal de ciudadanía de la época griega. La democracia no puede funcionar sin ciudadanos competentes. La función de la escuela es forjar a los ciudadanos. Es terrible que la OCDE, que puede ser un interlocutor tan válido como cualquier otro, marque la educación. Es una organización económica que dirige el modelo educativo y está dictando el tipo de hombres y mujeres que necesita para su sistema productivo. Si la función de la escuela es fabricar al trabajador de mañana, que Amazon pague la educación.

-¿Cómo dice?

-La escuela tiene que ser el lugar donde se forman los ciudadanos del mañana, pero si lo que vamos a hacer con el dinero público es formar a futuros empleados de Amazon, que lo pague Amazon.

"Las humanidades son irreemplazables por la inteligencia artificial"

-¿Por qué ve tan necesario orientar a los chavales hacia las humanidades?

-Las humanidades son irreemplazables por la IA, que hace cálculos matemáticos a una velocidad increíble. Las profesiones más utilitaristas están siendo afectadas por la IA. Lo que ninguna máquina va a tener es la capacidad de hacer buenas preguntas. Las humanidades, en tiempos de IA, tienen una utilidad fundamental. Pero también tienen un valor en sí mismo. Hay que distinguir entre lo que es útil y es valioso.

-¿Me da un ejemplo práctico?

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-El que mismo les pongo a mis alumnos: la diferencia entre un sacacorchos, que es una herramienta muy útil, y el hecho de tomarse una copa de vino con alguien que amas. Las humanidades son un fin en sí mismo, no tiene sentido preguntar para qué estudias eso, igual que no tiene sentido preguntar para qué besas o para qué amas. Las humanidades son los saberes liberales. Es decir, aquellos que no son serviles, no son propios de siervos sino de hombres y mujeres libres.