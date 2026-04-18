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Josep Coderch, el ampurdanés que Fidel Castro no aceptó como embajador de España

Hace treinta años, el castellonense protagonizó un grave conflicto diplomático entre España y Cuba, cuando el dictador rechazó el plácet diplomático del gobierno de José Maria Aznar

Josep Coderch ejerciendo embajador de España en Brasil en 2004

Josep Coderch ejerciendo embajador de España en Brasil en 2004 / Lucio Tavora/EFE

Santi Coll

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Hay figuras de la Transición que, pese a haber ocupado despachos decisivos y estar presentes en momentos clave de la historia reciente, han quedado medio borradas del relato público. Es el caso de Josep Coderch i Planas, nacido en Castelló d'Empúries el 17 de marzo de 1947, diplomático de carrera, dirigente centrista, eurodiputado y embajador. La suya fue una trayectoria de frontera entre la política y la diplomacia, entre los equilibrios de la Transición y la proyección exterior de la España democrática. Y, por encima de todo, la de un castellonense que nunca dejó de ser identificado como hijo del Empordà. "Qué quieres, haber nacido aquí te marca para siempre", decía con orgullo durante unas vacaciones estivales.

Coderch pertenecía a esa generación de jóvenes cuadros del Estado que crecieron con el reformismo del fin del franquismo y acabaron convertidos en piezas útiles para la nueva arquitectura institucional. Ingresó en la carrera diplomática en 1974 y pronto entró en la órbita de Adolfo Suárez. En 1978 fue nombrado secretario general del gabinete del presidente del Gobierno, un puesto de máxima confianza política, y después haría también carrera orgánica en la UCD en Girona. No era un simple técnico: era un hombre de partido, de Gobierno y de relaciones institucionales, con esa mezcla de discreción y disciplina que tanto valoraba la política de la Transición.

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Su perfil encajaba en un tipo de servidor público hoy poco frecuente: diplomático con oficio, político con cultura institucional y gestor habituado a los códigos del protocolo. Esto explica que su recorrido no se limitara a la carrera exterior. Fue gobernador civil de Barcelona entre 1980 y 1981, más adelante eurodiputado del CDS en el Parlamento Europeo y, ya en los años noventa, director de la Escuela Diplomática. Todo ello dibuja una carrera sostenida en que la representación del Estado no era sólo una cuestión administrativa, sino también de formas, de lenguaje y de posición.

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